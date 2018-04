Większy kaliber inwestycji

Kupno jednego czy dwóch mieszkań pod inwestycję rzadko stanowi główne źródło dochodu inwestorów. Z reguły ma generować dodatkowy zysk i być zabezpieczeniem na przyszłość. Zdarza się jednak, że osoby z dużym kapitałem decydują się na zakup większej liczby nieruchomości, które w dłuższej perspektywie będą przynosić odpowiednie zyski.

Zobacz również: Zakup mieszkania pod najem za środki z kredytu

- Przy nabywaniu kilku lub kilkunastu mieszkań z przeznaczeniem wynajmu bardzo ważne jest, aby znajdowały się względnie blisko siebie, co pozwoli to na sprawniejsze zarządzanie lokalami. Znalezienie tylu nieruchomości w okolicy może jednak być problematyczne, dlatego inwestorzy coraz częściej skupiają się na zakupie jednego budynku i dostosowaniu go do potrzeb wynajmu. – Zauważa Agata Polińska z serwisu Otodom.

reklama reklama

Na rynku pierwotnym zakup całego budynku mieszkalnego jest niezwykle trudny i kosztowny. Bardzo często deweloperzy już na etapie projektu mają pojedyncze rezerwacje na swoje lokale. Z budynkami na rynku wtórnym jest już trochę łatwiej. Co jakiś czas pojawiają się oferty sprzedaży zarówno całych kamienic, jak i nowszych nieruchomości.

Kwestia zysku

Zysk z wynajęcia lokali w budynku jest podobny jak w przypadku pojedynczego mieszkania, jednakże pomnożony razy kilkanaście lub kilkadziesiąt. Od tego należy odliczyć także koszty administrowania obiektem. Coraz częściej inwestorzy w poszukiwaniu większej stopy zwrotu decydują się na wynajem krótkoterminowy, uważany za bardziej opłacalny pod warunkiem odpowiedniego obłożenia oraz właściwego zarządzania najmem, który wcale nie musi spoczywać na barkach właściciela budynku. Na rynku istnieje wiele firm zajmujących się kompleksową obsługą wynajmu krótkoterminowego nieruchomości począwszy od zamieszczenia ofert po organizowanie sprzątania.

Kolejnym pomysłem na zagospodarowanie budynku są prywatne akademiki. Tego rodzaju projekty powstają już w większych miastach i cieszą się rosnącym zainteresowaniem studentów, którzy nie dostali z przydziału akademika przy uczelni lub chcą mieszkać w bardziej komfortowych warunkach, a nie stać ich na wynajem mieszkania.

Przykładowe oferty sprzedaży budynków z lokalami

Lokalizacja Powierzchnia Liczba lokali Cena Opis Warszawa, Tarchomin 1028 m2 13 3 400 000 zł Budynek mieszkalny wielorodzinny z 2003r. Dodatkowo budynek posiada własną kotłownię gazową oraz 12 miejsc garażowych. Katowice, Zawodzie 1151 m2 13 2 500 000 zł 50 procent udziału w 4-kondygnacyjnej, podpiwniczonej kamienicy zlokalizowanej nieopodal Akademii Ekonomicznej. Warszawa, Włochy 540 m2 12 2 599 000 zł 2 piętrowa, przedwojenna kamienica z częściowo wynajętymi mieszkaniami. Bielsko-Biała 1600 m2 24 4 750 000 zł Kamienica o charakterze biurowo-mieszkalnym w wysokim standardzie wykończenia.

Źródło: Otodom.pl

Beata Kowalewska, serwis Otodom.pl