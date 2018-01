Podsumowanie 2017 r. na rynku nieruchomości. Czego możemy spodziewać się w 2018 r.

Jak zapamiętany zostanie zatem 2017 r. na rynku nieruchomości? Okaże się on rewelacyjny dla całego budownictwa mieszkaniowego. Od czasu PRL nie notowano tak dobrych wyników. Padną rekordy we wszystkich podstawowych statystykach GUS – rekordowa będzie liczba wydanych pozwoleń (na około 250 tys. mieszkań); rekordowa liczba mieszkań, których budowa została rozpoczęta (około 205 tys. mieszkań), rekordowa liczba lokali oddanych do użytkowania (około 175 tys. mieszkań).

Na szczególną uwagę zasługuje powszechny charakter rosnącej liczby budów. W okresie I-XI 2017 r., dla którego dysponujemy danymi GUS, liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto wzrosła bez wyjątku w każdym z województw. Nie miała znaczenia również forma budownictwa. Większa liczba mieszkań niż przed rokiem została rozpoczęta zarówno przez inwestorów indywidualnych, deweloperów, spółdzielnie i pozostałych inwestorów (mieszkania zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe).

Duży wkład deweloperski

Największy wkład w tegoroczne statystki wniosą deweloperzy, którzy obserwując ogromny popyt na mieszkania efektywnie odpowiadali na zgłaszane zapotrzebowanie, sprawnie uruchamiając nowe inwestycje i przygotowując równocześnie kolejne. W efekcie zarówno liczba mieszkań, na które otrzymali pozwolenia, jak i które rozpoczęli budować, wzrośnie w porównaniu do już bardzo intensywnego 2016 r. o około 25%. Widoczne stają się już efekty coraz liczniejszych budów rozpoczynanych w poprzednich latach. W 2017 r. deweloperzy oddadzą do użytku o około 13% więcej mieszkań niż w poprzedzającym go roku. Ostatnie dni roku deweloperzy spędzili z pewnością w prawdziwie szampańskich nastrojach.

Ze świecą można będzie szukać aktywnie działającego dewelopera, który nie zdołałby poprawić wyników sprzedażowych względem poprzedniego roku. Co więcej, w większości przypadków poprawa oznaczać będzie dwucyfrowy wzrost liczby sprzedanych mieszkań rok do roku i ustanowienie rekordowego wyniku w historii firmy. Ustanowiony zostanie nowy rekord sprzedażowy także w skali całego rynku deweloperskiego. Według prognoz Działu Badań i Analiz, należącego do Grupy Emmerson, na 5 rynkach pierwotnych (Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk, Poznań) w całym 2017 r. sprzedanych powinno zostać łącznie ponad 60 tys. mieszkań. Będzie to zdecydowanie najlepszy wynik w dotychczasowej historii.

Jak w takich warunkach kształtowały się ceny? Czy w 2017 r. deweloperzy oczekiwali wyższych cen za oferowane mieszkania? Ostatnie dane, jakimi dysponujemy w tym momencie, są z końca III kw., więc w tym wypadku za wcześnie jeszcze na ostateczne podsumowanie całego roku. Na koniec III kw., jeśli weźmiemy pod uwagę ujęcie r/r, ceny najmocniej wzrosły w Gdańsku (ponad 8%). Na większości rynków deweloperskich wzrosły one w tym czasie o kilka procent, z kolei w Warszawie pozostały one stabilne.