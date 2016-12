Lokum Deweloper chce poprawić wynik za 2016 r.

Spółka podała, że podjęła decyzję o sprzedaży wybranych nieruchomości, a także o sprzedaży lokali mieszkalnych pozostałych z zakończonych inwestycji w ramach grupy.

"Z uwagi na fakt, iż nieruchomości w księgach spółek Grupy Emitenta wyceniane są w wartości nabycia bądź wytworzenia, które są istotnie niższe od obecnej wartości rynkowej, występuje konieczność zawiązania aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości ok. 14 mln zł" - napisano w komunikacie.

Spółka podała również, że w związku z zakończeniem inwestycji Lokum Da Vinci dokonano oceny wartości rynkowej wyrobów gotowych nie sprzedanych do tej pory, w tym miejsc postojowych w halach garażowych położonych na kondygnacji podziemnej.

"Stwierdzono, że koszt wytworzenia miejsc postojowych w halach garażowych w uśrednionej wysokości 54,3 tys. zł netto za szt. przewyższa wartość możliwą do uzyskania z ich sprzedaży i z tego względu konieczne jest dokonanie odpisu aktualizującego do wartości możliwej do uzyskania szacowanej średnio na ok. 12 tys. zł netto za szt., co wynikowo skutkować będzie odpisem w wysokości ok. 13,4 mln zł, oraz koniecznością utworzenia aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości ok. 2,6 mln zł" - napisano w raporcie.

"Całkowity wpływ utworzenia odpisu na wynik netto wyniesie około 10,8 mln zł" - dodano.

Zarząd spółki ocenił, że wyniki finansowe za 2016 r. nie powinny się różnić o więcej niż 10 proc. od prognozowanych wartości.

Prognoza na 2016 r. zakłada wypracowanie 172,1 mln zł przychodów i 42,4 mln zł zysku netto.

