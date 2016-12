UOKiK chce pomocy dla frankowiczów

„Chcielibyśmy wypracować indywidualnie, z każdym bankiem oddzielnie rozwiązanie, które pozwoli odrębnie potraktować kredytobiorców w zależności od kursu, po którym zaciągał kredyt” – wyjaśnił PAP prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marek Niechciał.

„W ten sposób chcielibyśmy dostosować pomoc do indywidualnych przypadków, niczym garnitur szyty na miarę” – dodał.

UOKiK zamierza dostosować skalę pomocy dla kredytobiorcy w zależności od kursu franka, po jakim zaciągał on kredyt.

„To będzie znacznie sprawiedliwsze niż rozwiązanie ustawowe” – wyjaśnił Niechciał. „Wchodziłoby w grę przewalutowanie całości lub części zobowiązania po indywidualnie wyliczonym dla niego kursie. Myślimy też o ustaleniu górnego limitu, powyżej którego zadłużenie nie mogłoby już wzrosnąć” – dodał.

W ocenie prezesa UOKiK takie rozwiązanie pozwoli uniknąć uprzywilejowania grupy frankowiczów w stosunku do osób posiadających kredyty w złotówkach.

Prezes UOKiK potwierdził, że zaapelował już do banków o kampanię edukacyjną skierowaną do klientów z kredytami we frankach, która ma ich uspokoić i pozwoli rozwiać wątpliwości co do spłaty zobowiązań.

„Problem kredytów frankowych jest problemem m.in. psychologicznym. Kredytobiorcy spłacą swoje zobowiązania w przewidzianym, albo i krótszym terminie w związku z tym, że część kapitałowa raty jest większa niż przewidziano w momencie wzięcia kredytu, co wynika z niskich stóp w Szwajcarii"– wyjaśnił Niechciał.

„To do banków należy uspokojenie nastrojów i wytłumaczenie, że jeśli klient zaciągnął kredyt we frankach i kupił mieszkanie, które ma być jego mieszkaniem docelowym, regularnie spłaca raty na które go stać, i które są porównywalne do złotówkowych, to nie musi się obawiać" - dodał.

Biuro prasowe PKO BP przekazało PAP, że "nie komentuje propozycji UOKiK". Podobnie mBank poinformował że "nie komentuje projektów, dopóki nie staną się obowiązującym prawem".

Źródło: PAP