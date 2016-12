Projekt Nova Królikarnia sprzedany

"Cena sprzedaży jest rozliczona w gotówce (w kwocie 34.265.429 zł) oraz poprzez nabycie przez spółkę 108.349.187 akcji spółki posiadanych przez ITR 2012, stanowiących 39,78 proc. głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy (za cenę 1,3 zł za jedną akcję oraz łączną cenę 140.853.943,10 zł)" - napisano w raporcie.

Część ceny sprzedaży projektu, która jest płatna w gotówce, została uregulowana (24,4 mln zł). Pozostała kwota, 9,9 mln zł, zostanie zapłacona przez ITR 2012 w ciągu pięciu dni roboczych po walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Ronsona, na którym zostanie przyjęta uchwała w sprawie dywidendy za 2016 rok lub 1 czerwca 2017 r., zależnie od tego, który z terminów wystąpi wcześniej.

"Sprzedaż projektu Nova Królikarnia powiększy zyski spółki za IV kwartał 2016 r. Zarząd szacuje, że w wyniku rozliczenia transakcji Ronson zrealizuje około 55 mln zł zysku przed opodatkowaniem (ostateczna wielkość zysku zostanie zaprezentowania w sprawozdaniu za 2016 r., po rozliczeniu wszystkich kosztów związanych z transakcją)" - poinformował Ronson.

Zgodnie z umową, spółka po zamknięciu transakcji nadal zarządza projektem Nova Królikarnia na zasadach komercyjnych.

"Ponadto spółka zawarła z Global City Holdings B.V. (podmiot dominujący ITR 2012) umowę, na mocy której otrzymała opcję współinwestowania w potencjalne mieszkaniowe projekty deweloperskie realizowane przez Global City Holdings B.V. w Polsce inne niż projekt Nova Królikarnia" - napisano w komunikacie.

W listopadzie tego roku Ronson informował, że odkupi w celu umorzenia 108,3 mln akcji własnych posiadanych przez ITR 2012, dających 39,78 proc. na WZ, za łączną cenę 140,9 mln zł. W zamian deweloper sprzeda ITR 2012 projekt Nova Królikarnia. Deweloper podawał wówczas, że sprzedaż projektu będzie wiązała się z jednoczesną dopłatą, jaką otrzyma spółka w gotówce.

W efekcie udział wiodącego akcjonariusza branżowego, Luzon Group, wzrośnie z dotychczasowych niespełna 40 proc. do ok. 66 proc. Łączne udziały wszystkich akcjonariuszy mniejszościowych wzrosną natomiast do blisko 34 proc. wobec ok. 20 proc. przed transakcją.

Nova Królikarnia jest zlokalizowana przy ul. Jaśminowej w Warszawie. I etap projektu obejmuje do 98 mieszkań i 8 lokali handlowo-usługowych o łącznej powierzchni 10,6 tys. m kw. Budowa Novej Królikarni rozpoczęła się w czerwcu 2016 r., ukończenie I etapu jest planowane na IV kwartał 2017 r., zakończenie całego projektu powinno nastąpić w 2022 r.

