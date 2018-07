Zakup nieruchomości - z kredytem czy bez?

Otodom.pl – najpopularniejszy serwis nieruchomości w naszym kraju, na podstawie badań Kantar TNS opublikował raport dotyczący preferencji oraz satysfakcji z zakupu mieszkania na rynku pierwotnym. Zapytano grupę 513 pełnoletnich mieszkańców nowych osiedli/inwestycji, które powstały w ciągu 2 ostatnich lat w pięciu największych miastach w Polsce: Warszawie, Krakowie, Trójmieście, Wrocławiu i Poznaniu.

Co już wiemy z raportu?

Z raportu dowiedzieliśmy się, że ankietowani najczęściej wybierali mieszkania 3 pokojowe, a najpopularniejsze były powierzchnie od 61 do 80 m2. Poszukujący nowych mieszkań najchętniej zaglądali na strony deweloperów, serwisów nieruchomości oraz odwiedzali domeny biur nieruchomości. Jeżeli chodzi o kryteria, jakimi sugerowali się ankietowani przy zakupie nieruchomości, to na pierwszym miejscu znalazła się cena (66 proc. wskazań), a na drugim i trzecim lokalizacja i powierzchnia mieszkania (po 45 proc. wskazań). Przy wyborze lokalizacji największe znaczenie miała obecność terenów zielonych, a także komunikacja, zarówno samochodem jak i środkami transportu publicznego.

Dowiedzieliśmy się także o wadach i zaletach domów/mieszkań nowych i używanych. Ankietowani wśród największych atutów nieruchomości z rynku pierwotnego zaliczali to, że wszystko jest nowe (40 proc. wskazań), a sam budynek nie wymaga remontów (37 proc.) oraz że można decydować o wystroju wnętrza (32 proc.).

Wśród wad najwięcej osób wybrało dodatkowe koszty wykończenia i wyposażenia (37 proc.), dłuższy czas oczekiwania na nieruchomość oraz brak możliwości wprowadzenia się bezpośrednio po zakupie (po 35 proc. wskazań). Jeżeli chodzi o używane mieszkania to największymi zaletami okazały się: szybkość transakcji (39 proc.), możliwość negocjowania ceny (37 proc.) oraz znalezienie nieruchomości w korzystnej cenie (36 proc.). Jako wady wymieniono przede wszystkim przestarzałą technologię budownictwa oraz zły stan techniczny budynków (po 43 proc. wskazań), a także konieczność przeprowadzenia remontu (42 proc. odpowiedzi).

Przed zakupem nowego mieszkania/ domu ankietowani najczęściej sprawdzali wiarygodność dewelopera szukając informacji w internecie (70 proc.). 26 procent respondentów przed zakupem mieszkania zasięgała opinii znajomych i rodziny, a 29 proc. odwiedzała miejsca poprzednich inwestycji dewelopera.

Finansowanie zakupu

Ostatnie pytania w raporcie serwisu Otodom dotyczyły sposobów finansowania zakupu nieruchomości przez ankietowanych. W tym przypadku nie było niespodzianki, ponieważ aż 81 procent respondentów wspomagało się kredytem hipotecznym, a tylko 19 proc. korzystało w pełni z własnych środków.

Ciekawie przedstawia się za to udział wkładu własnego w całkowitym koszcie nieruchomości. Najwięcej, bo aż 32 procent ankietowanych, deklarowało posiadanie ponad 30 proc. własnych funduszy. Na drugim miejscu (pomijając osoby, które odmówiły odpowiedzi) znajdują się osoby posiadające wkład od 21 do 30 proc. całkowitego kosztu nieruchomości (23 proc. odpowiedzi), a 17 procent uczestników badania posiadało środki od 11 do 20 proc. wkładu własnego. W porównaniu z danymi za rok 2014 i 2015 stopniowo wzrastała liczba osób posiadających wkład powyżej 30 procent wartości nieruchomości. Do zera spadła liczba osób nieposiadających żadnych środków, co jest spowodowane, opracowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, rekomendacją S.

Przyglądając się poszczególnym miastom można zauważyć, że mieszkańcy Warszawy częściej deklarowali, że ich wkład własny całkowitego kosztu zakupu nieruchomości wynosił ponad 30 proc. – Aż 42 procent mieszkańców stolicy zadeklarowało posiadanie ponad 30 procent wartości kredytowanej nieruchomości. Z kolei osoby do 29 roku życia, zwłaszcza mieszkające w Krakowie i Wrocławiu częściej deklarowały udział wkładu własnego na poziomie 1-10 procent – informuje Agata Polińska z serwisu Otodom.

Beata Kowalewska, serwis Otodom

Jarosław Skoczeń, Emmerson Realty S.A.

Źródło: Strefy Nieruchomości