Jakie wieżowce powstają w Warszawie?

Jakie wieże tworzyć będą skyline Warszawy

Podobnie, jak w innych, światowych stolicach, także w Warszawie biznes zaczyna skupiać się w ścisłym centrum miasta i jego sąsiedztwie

Dzięki realizacji wielu imponujących swoim rozmiarem projektów komercyjnych skyline Warszawy zmienia się w szybkim tempie. Dotyczy to szczególnie centrum miasta, gdzie w najbliższych latach wyrośnie kilka wież biurowych, które na nowo ukształtują śródmiejski krajobraz. Na wizerunek miasta znaczący wpływ wywarły oddane w ostatnim czasie wysokościowce Warsaw Spire i Q22, które zyskały już status obiektów przełomowych oraz wieżowiec Złota 44, który obok Pałacu Kultury i Nauki stał się nową ikoną stolicy.

Najwyższe, warszawskie budynki, jak zauważają specjaliści Walter Herz, już niedługo zdeklasuje budowana przy Dworcu Centralnym wieża Varso, która ma zostać oddana do użytkowania z końcem 2020 roku. Obiekt będzie najwyższym budynkiem, nie tylko w Polsce, ale i w Unii Europejskiej. Niebotyk osiągnie wraz z iglicą wysokość 310 metrów, a jego atrakcją będzie położona na szczycie restauracja i taras widokowy. Kompleks, w którym poza wieżą, znajdą się jeszcze dwa niższe biurowce, zaoferuje łącznie ponad 144 tys. mkw. powierzchni komercyjnych, w tym 110 tys. mkw. biur. Prace przy budowie Varso postępują planowo. Pod wszystkimi trzema budynkami układane są obecnie płyty fundamentowe.

Biurowe rondo

Biurowa mapa Warszawy zmieni się nie do poznania przede wszystkim dzięki szczególnie szybkiej rozbudowie rejonu ronda Daszyńskiego, w okolicy którego prowadzona jest budowa kilku niebagatelnych projektów biurowych. Do tak dużej aktywności na tym obszarze zmotywowało inwestorów oddanie do użytku pierwszego etapu drugiej linii metra, co w znacznym stopniu podniosło atrakcyjność tego terenu. W rejonie ronda Daszyńskiego rozrasta się nowa dzielnica biurowa, która powoli zyskuje pozycję nowego, biznesowego centrum Warszawy.

Jak obliczają analitycy Walter Herz, na bliskiej Woli w realizacji jest w tej chwili około 290 tys. mkw. powierzchni biurowych w obiektach, które mają być gotowe do końca 2020 roku. Prowadzone tam inwestycje odpowiadają za ponad połowę nowej podaży, która trafi na rynek warszawski do tego czasu. W rejonie ronda Daszyńskiego trwa realizacja kilku projektów, w których powstaną wysokościowce, są to m.in. Generation Park, The Warsaw Hub, Spinnaker, Mennica Legacy Tower, czy Skyliner.

Warszawskie wieże

W położonym u zbiegu ulicy Towarowej z Prostą The Warsaw Hub na powierzchni 113 tys. mkw. znajdą się biura oraz centrum konferencyjne, hotele, powierzchnie usługowe i centrum fitness. Dwa 130 metrowe i jeden 85 metrowy wieżowiec osadzone na wspólnej, liczącej blisko 100 metrów podstawie, stworzą wielkomiejską pierzeję wzdłuż ulicy Towarowej. Koncepcja projektu oparta jest na idei huba, czyli wielkiego węzła. Zakończenie budowy inwestycji planowane jest na koniec 2019 roku.