Ceny lokali usługowych na terenie osiedli mieszkaniowych 2018

Ile kosztują lokale usługowe na terenie osiedli

W których inwestycjach mieszkaniowych dostępne są powierzchnie handlowo-usługowe? W jakich cenach można je kupić? Ofertę rynkową sprawdził serwis nieruchomości Dompress.pl

Mirosław Kujawski, członek zarządu LC Corp S.A.

Lokale usługowe oferujemy przede wszystkim w inwestycjach zlokalizowanych w centrach miast lub w projektach wieloetapowych, takich jak na przykład Mała Praga, Korona Pragi, czy Osiedle na Woli w Warszawie. W ofercie staramy się mieć lokale o jak najbardziej optymalnym metrażu, tj. od 60 mkw. do 100 mkw. z opcją ich łączenia, co odpowiada zmiennym potrzebom rynku. Ceny lokali uzależnione są od lokalizacji, zaczynają się od 4850 zł netto/mkw.

reklama reklama

Wioletta Kleniewska, dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu Polnord S.A.

W ofercie Grupy Polnord znajdują się aktualnie 32 lokale użytkowe zlokalizowane w ośmiu inwestycjach. Dostępne są powierzchnie w powstających budynkach oraz gotowe do natychmiastowego odbioru. Na klientów czeka szeroki wybór metraży od 40 mkw. do ponad 280 mkw. Ceny lokali zostają ustalone w wyniku indywidualnych negocjacji z nabywcą. Grupa Polnord dysponuje dostępnymi lokalami użytkowymi w Gdańsku, Warszawie, Łodzi i Ząbkach.

Adrian Potoczek, dyrektor ds. sprzedaży w Wawel Service

Na ten moment w żadnej z naszych inwestycji nie mamy dostępnych powierzchni handlowo- usługowych. Zazwyczaj lokale proponujemy w pierwszej kolejności do naszych stałych klientów, którzy w większości wypadków kupują je na własny użytek. Ofertę do wszystkich potencjalnych klientów kierujemy wówczas, gdy nasze, sprawdzone opcje nie działają.

Małgorzata Ostrowska, Członek Zarządu i Dyrektor Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction Holding S.A.

Posiadamy lokale handlowo-usługowe w inwestycjach na Bliskiej Woli w Warszawie oraz w Hanza Tower w Szczecinie. Ich ceny różnią się w zależności od miasta, lokalizacji oraz powierzchni. W Warszawie za metr kwadratowy zapłacimy od 14 883 zł, a w Szczecinie ceny zaczynają się od 9686 zł/mkw.

Mirosław Łoziński, prezes zarządu Waryński S.A. Grupa Holdingowa

Lokale handlowo-usługowe na sprzedaż mamy w ofercie w inwestycjach realizowanych na warszawskiej Woli. W przypadku osiedla Stacja Kazimierz oferujemy lokale o powierzchni od ponad 147 mkw. do 187 mkw. w cenie od 10.000 zł do 10.200 zł brutto/mkw. W ramach inwestycji Miasto Wola dysponujemy pomieszczeniami użytkowymi o metrażu od ponad 34 mkw. do ponad 129 mkw. w cenie od 9225 zł do 10.455 zł brutto/mkw.