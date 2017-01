Archicom planuje zwiększenie sprzedaży mieszkań na 2017 r.

Spółka deweloperska Archicom sprzedała w 2016 r. 942 mieszkania, czyli o 54 proc. więcej niż przed rokiem, a liczba wydanych lokali wzrosła o 91 proc., do 938 sztuk - podał deweloper w komunikacie. W 2017 roku spółka chce sprzedać ponad 1.000 mieszkań.

"W minionym roku sprzedaliśmy 942 lokale, czyli aż o 54 proc. więcej od 611 lokali sprzedanych rok wcześniej. W samym IV kwartale sprzedaż wyniosła 237 lokali (wobec 153 lokali w analogicznym kwartale 2015 r. - przyp. PAP). W 2017 r. celem zarządu jest umocnienie pozycji spółki jako lidera we Wrocławiu i sprzedaż ponad 1.000 mieszkań. Sukcesywnie wprowadzamy do oferty kolejne inwestycje w bardzo atrakcyjnych lokalizacjach" – powiedział cytowany w komunikacie prasowym Paweł Ruszczak, członek zarządu Archicom.

Dodał, że liczba mieszkań przekazanych klientom w 2016 r. wzrosła o 91 proc. rdr, do 938 lokali.

"Przeprowadzone w 2016 r. emisja akcji o wartości 72,2 mln zł oraz emisja 3-letnich obligacji o wartości 55 mln zł umożliwiły sfinansowanie zakupu atrakcyjnych działek we Wrocławiu i Krakowie. Łącznie zabezpieczone grunty pozwalają nam na rozpoczęcie realizacji 4.200 mieszkań oraz 6.000 m2 usług osiedlowych, co daje doskonałe podwaliny do dalszego rozwoju spółki w kolejnych latach" - powiedział Ruszczak.

W 2016 r. do oferty spółki trafiło ponad 1.300 nowych mieszkań, a w samym czwartym kwartale 132 mieszkania w ramach nowego osiedla społecznego Forma, a także kolejne mieszkania w inwestycjach Księżno, Olimpia Port i Słoneczne Stabłowice.

Archicom podał w komunikacie, że realizuje przyjętą podczas IPO politykę dzielenia się zyskiem ze swoimi akcjonariuszami. W 2016 r. spółka wypłaciła inwestorom w formie dywidendy oraz zaliczki na poczet dywidendy łącznie 21,4 mln zł, czyli 0,92 zł na akcję, co stanowiło 50 proc. zysku za rok 2015 r.

"Będziemy konsekwentnie rekomendować WZA także w kolejnych latach wypłatę akcjonariuszom hojnej dywidendy, w wysokości co najmniej 50 proc. zysku" – pwiedział Rafał Jarodzki, wiceprezes Archicom.

Źródło: PAP