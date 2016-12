Ruszyła budowa mieszkań w programie Mieszkanie Plus

22 grudnia 2016 r. rozpoczęła się realizacja pierwszych inwestycji mieszkaniowych w programie Mieszkanie Plus w Białej Podlaskiej i w Jarocinie. Podpisano również kolejny list intencyjny między samorządem Opola i spółką BGK Nieruchomości S.A. Od momentu podpisania listu intencyjnego z Białą Podlaską minęły 2 miesiące, a od podpisania umowy inwestycyjnej - niespełna dwa tygodnie. Dziś na placu budowy 186 mieszkań czynszowych w Białej Podlaskiej wbito symboliczną „pierwszą łopatę”.

- Szeroki dostęp do nowoczesnych mieszkań na wynajem oznaczać będzie radykalną poprawę warunków życia polskich rodzin – zapowiedział wicepremier Mateusz Morawiecki.

reklama reklama

Również w Jarocinie podpisana została umowa z generalnym wykonawcą pierwszego z trzech osiedli w ramach inwestycji finansowanej przez Fundusz Municypalny. 258 mieszkań czynszowych, które powstaną, zostanie włączonych do oferty programu Mieszkanie Plus.

- Te mieszkania to wypełnienie zobowiązania zawartego w Narodowym Programie Mieszkaniowym. Zapraszam samorządy do udziału w programie Mieszkanie Plus, w którym powstają nowoczesne i dostępne cenowo mieszkania na wynajem z opcją wykupu – mówił podczas podpisania umowy w Jarocinie wiceminister infrastruktury i budownictwa Kazimierz Smoliński.

Zobacz serwis: Dom i prawo

W tym samym dniu do programu Mieszkanie Plus dołączyło Opole. Na wstępnie wytypowanej przez miasto działce może powstać około 353 mieszkań.

W realizacji programu Mieszkanie Plus kluczowe jest zaangażowanie instytucji finansowych, w tym Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju.

- Do budowy mieszkań na wynajem z opcją dojścia do własności budżet państwa nie dołoży złotówki. Instytucje publiczne sfinansują wprawdzie istotną część nakładów inwestycyjnych, ale będzie się to odbywać na zasadach komercyjnych. Inwestycje będą realizowane w oparciu o finansowanie z funduszu zarządzanego przez BGK Nieruchomości S.A. – spółki, która wkrótce stanie się częścią Grupy PFR – powiedział Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

W ramach programu Mieszkanie Plus możliwe są różne formuły współpracy w zależności od lokalnych uwarunkowań.

- Nie narzucamy jednego, z góry ustalonego modelu realizacji inwestycji. Przykładowo: w Białej Podlaskiej naszym partnerem jest miejski Zakład Gospodarki Lokalowej, zaś w Jarocinie zrealizujemy wspólną inwestycję z miastem i lokalnym TBS, z wykorzystaniem finansowania z Funduszu Municypalnego. Dysponujemy szerokim wachlarzem instrumentów finansowych, które pozwalają nam oferować elastyczny produkt – zadeklarował Mirosław Barszcz, prezes BGK Nieruchomości S.A.