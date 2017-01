Zwolnienie od podatku VAT w związku z dostawą budynków, budowli lub ich części.

Rozpatrywana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sprawa dotyczyła banku (podatnika), który prowadzi swoją działalność w sieci placówek. Część usług oferowanych przez bank podlega zwolnieniu od podatku VAT, przede wszystkim na podstawie art. 43 ust. 39-40, ale bank ma w swojej ofercie również takie usługi, które nie są objęte tym zwolnieniem, np., świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych, czy też usługi faktoringowe – zatem bank prowadzi działalność mieszaną z punktu widzenia podatku VAT.

Podatnik planuje sprzedaż nieruchomości po ich wybudowaniu, lub ulepszeniu, tj. zgodnie z deklaracją podatnika, gdy wydatki na ulepszenie będą stanowić co najmniej 30% wartości początkowej nieruchomości, przy czym planowana sprzedaż będzie dokonywana po upływie co najmniej dwóch lat prowadzenia w danej placówce opisanej wyżej działalności (licząc od wybudowania lub dokonania ulepszenia). Wątpliwości podatnika dotyczyły tego, czy sprzedaż używanego przez niego budynku (po jego wybudowaniu lub ulepszeniu), po upływie co najmniej dwóch lat, będzie korzystało ze zwolnienia sformułowanego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Stosownie do art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, pierwszym zasiedleniem jest oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu (dostawy lub usługi), pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli albo ich części, po ich wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poczynione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej. Zgodnie z ustawą o VAT, zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10, stosuje się w odniesieniu do dostawy całości lub części budynków, budowli, z wyjątkiem, gdy:

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Jak wynika z powyższych uregulowań, zwolnieniu od opodatkowania będzie podlegała dostawa całości lub części budynku, budowli albo ich części, jeśli w stosunku do nich miało miejsce pierwsze zasiedlenie, a ponadto gdy okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą nie jest krótszy niż dwa lata.

Jak stwierdził organ podatkowy, przychylając się do stanowiska podatnika, planowana przez niego sprzedaż nieruchomości będzie zwolniona od podatku VAT- ponieważ nastąpi po okresie dłuższym niż dwa lata od pierwszego zasiedlenia. Jest to interpretacja przełomowa z tego względu, że dotychczasowe stanowisko organów podatkowych odmawiało prounijnej wykładni, wskazującej na to, że państwa członkowskie zwalniają dostawy budynków lub ich części oraz związanego z nimi gruntu, inne niż dostawy, o których mowa w art. 12 ust. 1 lit. a, w Dyrektywie 2006/112. Organy podatkowe do tej pory trzymały się literalnego brzmienia przepisu polskiej ustawy, uznając, że do pierwszego zasiedlenia dochodzi jedynie wówczas, gdy po wybudowaniu lub ulepszeniu budynku lub budowli (lub ich części), w wyniku czynności podlegających opodatkowaniu, zostaną one zbyte lub oddane do użytkowania na podstawie umowy najmu lub dzierżawy (in. czynności opodatkowanej w VAT).