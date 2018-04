Najemcy poszukują droższych mieszkań

Źródło: emmerson.pl

Według danych raportu AMRON-SARFiN, największa rozpiętość czynszów miała miejsce w Warszawie i wyniosła 5 590 zł różnicy pomiędzy najdroższymi, a najtańszymi umowami najmu obowiązującymi w IV kw. 2017 r. Na drugim miejscu znalazł się Wrocław z różnicą 4 100 zł, a trzecie miejsce zajął Gdańsk (2 200 zł). Najmniejszą dysproporcję w czynszach spośród siedmiu analizowanych w raporcie miast znajdziemy w Poznaniu i wynosi ona jedynie 900 zł.

Warszawski rynek najmu cechuje się dużą różnorodnością, a co za tym idzie rozpiętością stawek czynszu. Znajdziemy tu zarówno małe mieszkania na obrzeżach w bardzo niskim standardzie, jak i apartamenty w centrum miasta. To właśnie centralne dzielnice Warszawy cieszyły się szczególnie dużym zainteresowaniem najemców. Jak wynika z raportu NBP pod koniec 2017 r. najwięcej lokali wynajęto w Śródmieściu, gdzie koszt najmu osiągał przeciętnie ok. 57,6 zł/mkw. Zainteresowaniem cieszyły się także inne dzielnice ze stawkami najmu powyżej 50 zł/mkw., jak Mokotów, Ochota czy Wola.

Popyt na wyższy standard

Z opracowania NBP wynika także, że w końcówce roku w stolicy zarejestrowano o 3,4 proc. więcej umów najmu lokali o wyższym standardzie oraz 1,6 proc. mieszkań o niskim standardzie. Duży spadek zawartych umów, bo aż 12,3 proc., odnotowano dla mieszkań cechujących się przeciętnym standardem wykończenia.

Wzrost wymagań najemców pozytywnie wpływa na właścicieli mieszkań, którzy zaczynają lepiej dostosowywać swoją ofertę.

– Wyższy standard wykończenia mieszkań do wynajęcia można zauważyć zwłaszcza w dzielnicach centralnych i dobrze skomunikowanych - ocenia Barbara Tomaszewska Okraj, doradca ds. kluczowych klientów w Emmerson Realty S.A. – Wynajmujący są świadomi, że nie tylko dobra lokalizacja zapewnia wyższe stawki czynszu, dlatego też chętnie inwestują w swoje lokale. Przykładowo 2-pokojowe mieszkanie po generalnym remoncie w kamienicy w Śródmieściu jest dostępne do wynajęcia za kwotę 2 900 miesięcznie. Dostępny lokal znajduje się w znakomitej lokalizacji, w pobliżu Starego Miasta, oraz jest wykończony w podwyższonym standardzie – opisuje Barbara Tomaszewska Okraj z Emmerson Realty S.A.

Największym zainteresowaniem w Warszawie cieszą się mieszkania o powierzchni 40-60 mkw., które stanowią prawie połowę wszystkich transakcji najmu. Najemcy upodobali sobie głównie mieszkania 2 i 3 –pokojowe, z czego te pierwsze w IV kw. 2017 r. obejmowały ok. 51 proc. wszystkich umów najmu – wynika z opracowania NBP.

Profil najemcy

W Warszawie można zauważyć coraz większą dysproporcję najemców. Nadal znaczną grupę stanowią studenci oraz młode osoby na początku swojej kariery zawodowej szukające tańszych, ale względnie dobrze skomunikowanych lokali. Wzrost zainteresowania najmem niedrogich mieszkań przejawiają także obcokrajowcy, których przeważającą część stanowią Ukraińcy.

Z kolei na drugim biegunie są najemcy, którzy cenią sobie wyższy komfort życia, dlatego szukają mieszkań o wyższym standardzie. Osoby te wolą płacić comiesięczny czynsz właścicielowi mieszkania, niż wiązać się kredytem hipotecznym na najbliższych kilkanaście lub kilkadziesiąt lat. W ten sposób zachowują większą mobilność i w przypadku zmiany miejsca pracy lub relokacji do innego miasta nie mają większego problemu z pozostawieniem mieszkania.

Emil Chrzanowski, Emmerson Realty S.A.