Standard mieszkania ważny dla najemcy

Już nie tylko cena

Jeszcze niedawno panowało przekonanie, że najemcami są tylko i wyłącznie osoby, których nie stać na zakup własnego mieszkania. Naturalnie, nadal znaczna część poszukujących lokali do wynajęcia kieruje się względami finansowymi, co jednak nie przeszkadza im w oczekiwaniu pewnego standardu nieruchomości, za którą co miesiąc będą płacić czynsz. Dotyczy to zarówno studentów, jak i młodych osób na początku swojej kariery zawodowej, którzy nie wymagają mebli i sprzętów z najwyższej półki cenowej, lecz komfortowego, zadbanego mieszkania.

W Polsce pojawia się także coraz więcej osób, dla których mieszkanie w wynajmowanej nieruchomości jest kwestią wyboru. W większości są to mieszkańcy większych aglomeracji, którzy nie chcą wiązać się z jednym miejscem kredytem hipotecznym na 20 lub 30 lat. Te osoby cenią swoją niezależność i mobilność, są przygotowane na ewentualną przeprowadzkę podyktowaną zmianą miejsca pracy. Ta grupa najemców zupełnie inaczej podchodzi do mieszkań. W pierwszej kolejności wybierają mieszkania odpowiadające ich preferencjom, czyli w dobrej lokalizacji i standardzie, a dopiero później zwracają uwagę na kwotę miesięcznego czynszu.

Zmiana świadomości wynajmujących

Właściciele mieszkań znacznie częściej traktują wynajem, jako stałe źródło dochodu, które stanowi ważną część miesięcznego budżetu. Coraz więcej inwestorów wycofuje swoje pieniądze z niskooprocentowanych lokat i kupuje mieszkanie pod wynajem. Inni zaś, korzystając z rekordowo niskich stóp procentowych w naszym kraju, zaciągają kredyty hipoteczne, a czynszem z wynajmu pokrywają z nawiązką miesięczną ratę.

Konkurencja na rynku wynajmu jest coraz większa, dlatego właściciele mieszkań starają się uatrakcyjnić swoją ofertę. Wnętrza zaaranżowane przez dekoratorów, wysokiej klasy meble i sprzęt agd – takie oferty coraz częściej pojawiają się w serwisach nieruchomości i biurach pośrednictwa.

–Wynajmujący mają świadomość, że gorzej wykończone mieszkanie dłużej będzie czekać na najemcę, a każdy miesiąc zwłoki ma wymierne skutki finansowe – tłumaczy Dorota Rzewuska z Emmerson Realty S.A. – Właściciele inwestują w ładne, jasne i dobrze wyposażone mieszkania, starając się wyróżnić swoją ofertę na tle innych, dodatkowo standardem staje się także korzystanie z pomocy profesjonalnego fotografa, by przyciągnąć więcej zainteresowanych. – Dodaje Menadżer ds. Kluczowych Klientów w Emmerson Realty S.A.

Apartamenty przyciągają najemców

Luksusowych mieszkań w dobrej lokalizacji pojawia się coraz więcej na rynku wynajmu. Tego typu lokale trafiają do określonej grupy najemców, którzy są w stanie zapłacić wyższy czynsz za zadbaną nieruchomość spełniającą ich wymagania. W przypadku tego typu mieszkań z górnej półki niezwykle ważną kwestię odgrywa atrakcyjna lokalizacja, jednakże nie dla każdej nieruchomości powinna być taka sama.

Przykładem jest Warszawa, gdzie mniejsze lokale świetnie wynajmują się w Śródmieściu oraz na Mokotowie, ponieważ spełniają kryteria młodych osób, którym zależy na bliskości centrum i dobrym połączeniu komunikacyjnym do pracy.

Z większymi lokalami jest inaczej. - Luksusowe apartamenty nie muszą być zlokalizowane w ścisłym centrum, ale powinny znajdować się w prestiżowych częściach miast – tłumaczy Dorota Rzewuska – przykładem jest oferta wynajmu pięknego apartamentu na Osi Królewskiej, jednej z najbardziej reprezentacyjnych ulic Wilanowa. 3-pokojowe mieszkanie o powierzchni 78 mkw. jest nowe i stylowo wykończone wysokiej klasy materiałami i idealnie nadaje się dla osób, które cienią sobie wygodę oraz spokój.