Najem instytucjonalny 2017/2018

Umowa najmu instytucjonalnego, jako umowa najmu lokalu mieszkalnego może być zawarta tylko przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wynajmowania lokali zarówno przez osobę fizyczną, prawną jak i jednostkę organizacyjna niebędącą osobą prawną.

Czas obowiązywania i forma zawarcia

Umowa zawierana jest na czas oznaczony. Ustawodawca nie określa do kiedy najdłużej może ona obowiązywać, pozostawia tą kwestię do samodzielnego ustalenia samym zainteresowanym. W przypadku zawarcia jak i zmiany umowy najmu instytucjonalnego lokalu konieczne jest zachowanie formy pisemnej pod rygorem nieważności.

reklama reklama

Polecamy: E-wydanie Dziennika Gazety Prawnej

Co jest potrzebne oprócz umowy?

Do zawartej umowy najmu instytucjonalnego konieczne jest dołączenie oświadczenia najemcy. W treści tego dokumentu wyraża on zgodę na poddanie się egzekucji oraz na opróżnienie i wydanie lokalu użytkowanego na podstawie umowy najmu instytucjonalnego w terminie wskazanym w żądaniu właściciela. Jeżeli więc najemca zaprzestaje uiszczać opłaty z tytułu zawartej umowy, wynajmujący ma prawo domagać się opuszczenia przez niego lokalu. Ponadto jeżeli najemca wykona swoje zobowiązanie tzn. zgodnie z żądaniem wynajmującego opuści dotychczasowe mieszkanie, traci jednocześnie możliwość otrzymania lokalu socjalnego i pomieszczenia tymczasowego.

Oświadczenie najemcy musi być sporządzone w formie aktu notarialnego. Opłata za sporządzenie aktu notarialnego nie może wynosić więcej niż maksymalna kwota czynszu normowanego ,,bez opcji” za 1 m 2 na wynajem, określona dla miasta stołecznego Warszawy.

Najemca może zostać również obciążony obowiązkiem wpłacenia kaucji, która pełni formę zabezpieczenia należności z tytułu najmu instytucjonalnego lokalu przysługujących właścicielowi w dniu opróżnienia lokalu oraz kosztów eksmisji.

Wysokość kaucji nie może być jednak wyższa od trzykrotności miesięcznego czynszu za określony lokal. Przy wyliczeniach bierzemy pod uwagę stawkę jaka obowiązywała w dniu zawarcia samej umowy. Kaucja jest zwracana najemcy w ciągu miesiąca od dnia, w którym opróżnił on lokal po potrąceniu należności właściciela.

Zobacz: Nieruchomości

Co należy zrobić gdy najemca nie chce opuścić lokalu?

W takich przypadkach właściciel sporządza pisemny dokument z urzędowo poświadczonym podpisem, w którym zobowiązuje najemcę do opuszczenia lokalu. W swoim żądaniu wskazuje tożsamość stron umowy, jak również przyczyny z jakich umowa najmu instytucjonalnego lokalu między nimi już nie obowiązuje. Najemca ma co najmniej 14 dni na opuszczenie lokalu. Jeżeli w umówionym terminie nie wykona zobowiązania, właściciel składa wniosek do sądu o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, który zawiera wspomniane już wcześniej oświadczenie najemcy. Wynajmujący do wniosku załącza wspomniane już żądanie opuszczenia lokalu wraz z dowodem, że zostało ono doręczony najemcy i dokument potwierdzający posiadały tytuł prawny do lokalu. Uwzględnienie wniosku przez sąd umożliwia podjęcie działań przez komornika w celu opróżnienia lokalu i oddania go w posiadanie właścicielowi.

Podstawa prawna:

Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości z dnia 20 lipca 2017r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1529).