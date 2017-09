Na co należy zwrócić uwagę kupując mieszkanie na rynku wtórnym?

Poszukując mieszkania, większość z nas kieruje się podstawowymi kryteriami wyboru. Interesuje nas jak najkorzystniejsza lokalizacja przyszłego mieszkania, dostępność terenów zielonych czy ogólny stan otoczenia. Sprawdzamy warunki jakie panują w budynku i mieszkaniu, dowiadujemy się o przeprowadzonych remontach i wprowadzonych ulepszeniach. Zapominamy jednak często o kwestiach dla nas najbardziej kluczowych, związanych z uregulowanym bądź nie, stanem prawnym nieruchomości. Przyjrzyjmy się im bliżej.

Po pierwsze sprawdzić księgę wieczystą

W księdze wieczystej danej nieruchomości można znaleźć wszystkie interesujące nas informacje dotyczące mieszkania. Jej treść jest dostępna online na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Możliwym rozwiązaniem jest także zwrócenie się do odpowiedniego sądu rejonowego o dokonanie odpisu.

reklama reklama

W pierwszej kolejności powinniśmy zainteresować się działem II wyodrębnionym w księdze wieczystej. To tam możemy odnaleźć najbardziej interesującą nas kwestię - komu przysługuje prawo własności nieruchomości. W ten sposób upewniamy się, że osoba, która chce zbyć nam mieszkanie, rzeczywiście posiada do tego tytuł prawny. Zdarzają się bowiem sytuacje, gdy rzekomy właściciel jest najemcą lub posiada jedynie prawo do korzystania z lokalu. Nie bez znaczenia są również wpisy dokonane w dziale III i IV. W dziale III ujawnione są ograniczone prawa rzeczowe tj.: prawo użytkowania, służebności czy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. W dziale IV znajdują się wszystkie wpisy związane z hipoteką. Prawa osobiste i roszczenia, mogą być ujawnione w księdze wieczystej, jeżeli tak przewidują przepisy ustawowe. Treść ustawy o księgach wieczystych i hipotece z dnia 6 lipca 1982 roku dopuszcza więc możliwość ujawnienia m.in. prawa najmu, dzierżawy, pierwokupu czy dożywocia.

Przedstawiona treść księgi wieczystej powinna być przez nas analizowana przez cały proces zakupu nieruchomości. Dzięki temu zyskujemy pewność, że nie doszło do uwzględnienia nowych wniosków i nie poczyniono innych wzmianek.

Kolejną istotną kwestią jest sprawdzenie, czy nieruchomość nie jest obciążona długami, w szczególności wynikającymi z zaciągnięcia kredytu hipotecznego. W interesie każdego nabywcy nieruchomości jest, aby jeszcze przed dokonaniem prawnego jej zakupu, dążyć do wykreślenia wszystkich hipotek obciążających tą nieruchomość. W przeciwnym wypadku będziemy obowiązani do pokrycia wszystkich kosztów z tym związanych. Znajomość treści księgi wieczystej nieruchomości jest dla nas, jako nabywców, sprawą priorytetową. Nie możemy zasłaniać się nieznajomością wpisów poczynionych w księdze wieczystej. Wszelkie zaniedbania z naszej strony skutkują ponoszeniem dodatkowych opłat i trudności.

Zobacz też: Nieruchomości za granicą