Jakie czynniki wpływają na wartość mieszkania

Wycenę nieruchomości sporządza rzeczoznawca majątkowy, który skrupulatnie analizuje szereg czynników, takie jak lokalizacyjne, techniczne, fizyczne i użytkowe. Najważniejsze cechy rynkowe zbiegają się z tym, czego oczekuje potencjalny nabywca.

reklama reklama

Po pierwsze lokalizacja

Osoby zainteresowane zakupem mieszkania zazwyczaj szukają go w dogodnej dla siebie okolicy. Blisko pracy, centrum miasta czy placówek handlowo-usługowych. Stawka toczy się często o szybki i bezproblemowy dojazd do tych miejsc. To również najważniejszy czynnik, który bezpośrednio wpływa na wartość nieruchomości. Im bardziej atrakcyjne położenie działki, tym koszt nieruchomości wzrasta. Lokalizacja budynku przy ruchliwej ulicy, czy też w spokojnej dzielnicy oraz to, gdzie wychodzą okna ma także znaczenie przy jego wycenie.

- Inwestycje zlokalizowane blisko centrum zawsze będą bardziej prestiżowe niż te znajdujące się na obrzeżach miasta - ocenia Piotr Kijanka, dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu w Grupie Deweloperskiej Geo. - Nie oznacza to jednak, że inne dzielnice są mniej pożądane. W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie mieszkaniami położonymi blisko terenów zielonych, z dala od zgiełku, który panuje w centrum. Student będzie zwracał uwagę na inne cechy nieruchomości niż rodzina z dziećmi. Dlatego właśnie oferta na rynku jest tak rozbudowana i zróżnicowana - dodaje.

Zmiana miejsca zamieszkania jest zazwyczaj spowodowana chęcią poprawy warunków życia. Może to być skrócenie czasu dojazdu do pracy czy szkoły, ale także konieczność kupna większego lokalu ze względu na powiększającą się rodzinę. Niezależnie od motywu, na lokalizację warto patrzeć perspektywicznie.

Po drugie parametry fizyczne

Każdy metr kwadratowy ma swoją cenę, zatem im większe mieszkanie, tym analogicznie droższe. Czasem jednak zdarza się, że duże mieszkanie będzie miało mniejszy koszt mkw niż np. kawalerka. Najbardziej atrakcyjne są mieszkania zlokalizowane na pierwszym bądź drugim piętrze budynku.

- Pod uwagę bierze się fakt czy w lokalu są przechodnie pokoje, aneks kuchenny czy widna kuchnia - wyjaśnia Piotr Kijanka. - Funkcjonalny układ pomieszczeń albo dodatkowy atut, jakim jest balkon czy loggia też przyczyni się do tego, że mieszkanie będzie atrakcyjniejsze dla nabywcy i co za tym idzie droższe - dodaje.

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM

Nie bez znaczenia pozostają materiały użyte w trakcie budowy, a także zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Wyższa jakość i niższe koszty eksploatacyjne przekładają się na wzrost wartości.