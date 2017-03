Wzrost transakcji na rynku nieruchomości

Polska po raz kolejny była liderem w regionie Europy Środkowo-Wschodniej pod względem wolumenu transakcji na rynku nieruchomości komercyjnych – wynika z corocznego raportu firmy doradczej EY „Poland. The real state of real estate".

- W Polsce zawarto co trzecią transakcję w regionie. Na drugim miejscu znalazły się Czechy (ok. 30% udziału w rynku). Dużą dynamikę wzrostu można zaobserwować na Węgrzech, gdzie w ujęciu rocznym wartość zawartych tam transakcji wzrosła ponad dwukrotnie. Natomiast cały region zanotował wzrost na poziomie 40% - mówi Anna Kicińska, Lider Grupy Doradztwa Nieruchomości EY w regionie CSE.

Mieszkania na fali wznoszącej

Miniony rok był ponownie rekordowy również dla deweloperów mieszkaniowych pod względem liczby sprzedanych i wprowadzonych do sprzedaży lokali. W ujęciu rocznym liczba sprzedanych mieszkań wzrosła o ponad 20%. W sumie nabywcy kupili ponad 62 tys. nowych lokali. Deweloperzy oddali niemal 78,5 tys. nowych mieszkań. O 10% wzrosła także liczba uzyskanych przez nich pozwoleń na budowę. W 2017 można nadal spodziewać się wysokich wyników. W minionym roku podrożały mieszkania w najlepszych lokalizacjach i o wyższym standardzie – przede wszystkim w Warszawie i w Trójmieście. W pozostałych lokalizacjach ceny utrzymywały się na dość stabilnym poziomie.

– Popyt na rynku mieszkaniowym to z jednej strony efekt utrzymujących się niskich stóp procentowych, ogromnego zainteresowania ze strony inwestorów prywatnych a także popularności programu MDM – mówi Katarzyna Lubaś, ekspert w Grupie Rynku Nieruchomości EY. W minionym roku rozpoczęły się prace nad przygotowaniem rządowego programu „Mieszkanie plus”, którego celem jest budowa 6 tys. mieszkań na wynajem po niższych stawkach. – Swój udział w ubiegłorocznych wynikach sprzedaży mieszkań zaznaczyli także inwestorzy instytucjonalni. Coraz większą popularnością cieszą się zakupy pakietowe mieszkań przeznaczonych na wynajem dokonywane przez międzynarodowe fundusze nieruchomościowe. Interesujące wydają się również nowe, rozwijające się segmenty rynku a przede wszystkim mieszkania dla studentów – dodaje Katarzyna Lubaś.

Rekordowy rok dla biur

W 2016 roku oddano do użytku rekordową powierzchnię biurową, która wyniosła aż 900 tys. m.kw. Oznacza to, że łączna powierzchnia biurowa przekroczyła już 9 mln m.kw.

Należy zauważyć, iż bardzo istotnym sektorem generującym popyt na powierzchnię biurową w Polsce jest sektor usług profesjonalnych dla biznesu. Takich centrów jest już w Polsce około tysiąca.

- Rozwinięta infrastruktura, duża liczba wykwalifikowanych absolwentów uczelni wyższych i niższe koszty pracy niż w Europie Zachodniej przyciągają nowych inwestorów w tym sektorze. To przekłada się na coroczny wzrost popytu na rynku nieruchomości biurowych – mówi Anna Kicińska. Nadal najwięcej biur powstaje w Warszawie, na dalszych miejscach jest Kraków, Trójmiasto, Łódź i Wrocław. – Brexit może dodatkowo zwiększyć zainteresowanie zagranicznych inwestorów Polską, a tym samym przełożyć się na wzrost popytu na nowe powierzchnie – dodaje.

Duże zmiany w handlu

Jak wynika z raportu EY „Poland. The real state of real estate", w minionym roku oddano do użytku 460 tys. m.kw. powierzchni handlowych. Ten rok może być jeszcze lepszy. – Na tym rynku nadal obserwujemy kilka trendów. Po pierwsze deweloperzy są nadal aktywni w małych i średnich miastach, gdzie powstają mniejsze galerie handlowe typu strip mall. Po drugie prawie połowa centrów handlowych w Polsce powstała przed 2004 rokiem, dlatego wiele z nich jest obecnie unowocześnianych i modernizowanych, w części też rozbudowywanych. Zwiększa się w nich powierzchnię przeznaczaną na rozrywkę kosztem części spożywczej. Klienci szukają teraz sposobów na szybsze i łatwiejsze zakupy – centra handlowe muszą dopasować się do tych oczekiwań – mówi Anna Kicińska. W 2016 roku po raz pierwszy zamknięto centrum handlowe w Polsce, w Sosnowcu (CH Sosnowiec), zniknęła najstarsza w Polsce sieć supermarketów Marcpol, a Alma Market zamknęła swoje sklepy z powodu trudnej sytuacji finansowej.

Stabilny wzrost na rynku hotelowym

Rynek hotelowy w Polsce dynamicznie się rozwija. Przede wszystkim za sprawą stabilnego wzrostu gospodarczego, rosnącej popularności Polski jako kierunku wakacyjnego i rozwoju turystyki medycznej. Innym istotnym czynnikiem jest rozwój sektora centrów usług wspólnych i profesjonalnych usług dla biznesu. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego liczba skategoryzowanych hoteli w Polsce przekroczyła 2450 a liczba pokoi 126 tys. Jednak zaledwie 14% obiektów to hotele sieciowe, podczas gdy w innych krajach jest to średnio 30%. Nowe inwestycje koncentrują się przede wszystkim w największych miastach i kurortach.