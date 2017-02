Sprzedaż mieszkania obciążonego kredytem hipotecznym

Kupując mieszkanie za środki z kredytu hipotecznego zazwyczaj zakładamy wieloletni horyzont takiej inwestycji, równy co najmniej okresowi spłaty bankowego zobowiązania. Jednak zmieniające się okoliczności życiowe bardzo często zmuszają posiadaczy takich lokali do ich sprzedaży na długo przed datą spłaty ostatniej raty. Szczęśliwie nie stanowi to większego problemu, przynajmniej w większości przypadków.