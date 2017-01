Ostatni dzwonek na skorzystanie z programu MdM

Wnioski na rok 2017 można było składać wcześniej, ale limity zostały osiągnięte już w lipcu. Przepisy przewidują, że w sytuacji gdy 50% środków przeznaczonych na dany okres zostanie przyznane, kolejna pula będzie dostępna dopiero na początku roku, którego dotyczą dofinansowania.

Kwota przeznaczona na rok 2017 wynosiła 746 mln zł, a ponieważ została niemal w połowie wykorzystana, druga pula, która zostanie rozdysponowana nie przekroczy 382 mln złotych.

- Nauczeni doświadczeniem z lat poprzednich przewidujemy, że środki rozejdą się bardzo szybko - komentuje Piotr Kijanka, dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu w Grupie Deweloperskiej Geo. - Wiele osób jest dobrze przygotowanych, mają już zebraną odpowiednią dokumentację i jedyne co im pozostaje to złożyć wniosek do banku - dodaje.

Warunki programu MdM

Najważniejsze kryteria, które musi spełniać osoba starająca się o dofinansowanie to limit wieku - 35 lat (w przypadku małżeństw, brany pod uwagę jest młodszy z małżonków), nieposiadanie na własność żadnej nieruchomości, także w przeszłości; a powierzchnia lokalu, który chcemy zakupić nie może przekroczyć 75 mkw. Warunek wieku nie dotyczy rodzin i osób samotnie wychowujących z co najmniej trójkę dzieci, a wielkość lokum dla takich beneficjentów zwiększa się o 10 mkw.

Warunkiem koniecznym uczestnictwa w programie jest zaciągnięcie kredytu. Musi on zostać przyznany wyłącznie na zakup mieszkania, co najmniej na 15 lat, w polskiej walucie, a kwota musi pokrywać co najmniej 50% całej ceny mieszkania. Niezbędne jest także posiadanie własnych środków przy staraniu się o kredyt, od stycznia jest to 20% całościowej kwoty kredytu.

- Podniesienie wymaganego wkładu własnego w ubiegłym roku do 15% nie zmniejszyło znacząco popytu - komentuje Piotr Kijanka. - W związku z tym, obowiązujące aktualnie 20% nie powinno wyhamować zainteresowania. Co więcej, jest to niemal ostatnia szansa by skorzystać z programu - dodaje.

Ostatni dzwonek

Kto nie podjął jeszcze decyzji, a wciąż się zastanawia, musi się śpieszyć. Pula na ten rok rozejdzie się w ekspresowym tempie, a gdy to nastąpi, zaczną maleć środki na przyszły. Kto nie zdąży, będzie mieć możliwość składania wniosku na rok 2018. Należy jednak pamiętać, że zostaną one wstrzymane kiedy przekroczą 50% przeznaczonej kwoty (762 mln zł), co jest wielce prawdopodobne, biorąc pod uwagę ogromne zainteresowanie. Dodatkowo, należy pamiętać, że 2018 to ostatni rok, w którym MdM będzie obowiązywać. Zastąpi go program Mieszkanie Plus, który zamiast wsparcia w zakupie własnego mieszkania będzie koncentrował się na tworzeniu zasobów tanich mieszkań przeznaczonych do wynajmu.

