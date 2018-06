Inwestor powinien sprawdzić działkę przed zakupem gruntu

Inwestycje związane z prowadzeniem prac budowlanych na terenach przemysłowych są wyjątkowo narażone na szkody środowiskowe.

Zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci” podmiot odpowiedzialny za zanieczyszczenie środowiska musi ponieść wszelkie wydatki niezbędne do przywrócenia go do stanu sprzed szkody.

Na inwestorze spoczywa obowiązek dokładnego sprawdzenia, co znajduje się w ziemi już na etapie nabywania gruntu.

Istnieje grupa branż, które w związku ze specyfiką swojej działalności są szczególnie narażone na ryzyko szkód środowiskowych. Należą do nich gospodarka odpadami, przemysł petrochemiczny i energetyczny czy transport substancji niebezpiecznych. Przed zdecydowaniem się na rozpoczęcie inwestycji budowlanej na terenach przemysłowych, inwestor powinien dokładnie sprawdzić, jaka działalność była prowadzona na danym terenie i czy w ziemi nie są ukryte niebezpieczne materiały. Niedopilnowanie tego obowiązku może rodzić poważne konsekwencje.

Poprzednik szkodził, ale to inwestor zapłaci

Działający w Polsce inwestorzy zobowiązani są do przestrzegania m.in. Ustawy o naprawie i zapobieganiu szkodom w środowisku z 2007 r., dostosowanej do Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu i Rady Europejskiej z 21 kwietnia 2004 r., której nadrzędnym celem jest przywrócenie środowisku równowagi po spowodowanej szkodzie. Co ważne, zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci” (z ang. polluter pays), podmiot odpowiedzialny za zanieczyszczenie lub zniszczenie środowiska musi ponieść wszelkie wydatki niezbędne do przywrócenia środowiska do stanu sprzed szkody. Bez znaczenia pozostaje tu fakt, że zaniedbania powstały w wyniku działań poprzedniego przedsiębiorcy. Ten zapis ma bardzo istotne konsekwencje w przypadku inwestycji budowlanych. Odpowiedzialność za szkodę ponosi bowiem podmiot, który jest właścicielem gruntu w momencie ujawnienia się szkody. Właśnie dlatego tak ważne jest, aby potencjalne zagrożenia rozpoznać już na etapie nabywania gruntu.

- Inwestycje realizowane przede wszystkim na terenach przemysłowych mogą wiązać się z zagrożeniem dla inwestora, polegającym na ujawnieniu się w toku prowadzonych prac budowlanych szkód środowiskowych, spowodowanych np. znajdującymi się w ziemi niebezpiecznymi materiałami lub rurami. Jeśli na etapie nabywania gruntu inwestor nie sprawdzi, co kryje się w ziemi, a szkoda zostanie ujawniona w późniejszym czasie, to on będzie odpowiadał za jej naprawienie. Niekiedy przywrócenie stanu środowiska do tego sprzed wystąpienia szkody może być na tyle kosztowne, że w konsekwencji może doprowadzić do wystąpienia problemów finansowych i konieczności zaniechania dalszych prac przy inwestycji – mówi Jacek Kosiński, partner zarządzający w kancelarii Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni.