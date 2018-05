Program Dostępność Plus - architektoniczne wsparcie dla niepełnosprawnych

„Dostępność budynków, lokali mieszkalnych i przestrzeni publicznej” to jedno z założeń programu, które znajdziemy na grafice zamieszczonej przez Kancelarię Premiera w popularnym serwisie społecznościowym. Porusza ono nie tylko kwestie lepszej dostępności przestrzeni publicznej i budynków instytucji publicznych, ale wspomniane już kwestie zasobów mieszkaniowych Państwa. W programie zaproponowano więc działania, których celem jest wpłynięcie na poprawę dostępności bloków oraz samych mieszkań. Nowe inwestycje budowlane mają być projektowane tak, aby każdy mógł z nich korzystać bez trudu, a istniejące już budynki będą modernizowane m.in. poprzez montaż podjazdów, dźwigów, automatycznego oświetlenia.

W efekcie zaplanowanych działań co najmniej 20% mieszkań wybudowanych w programie Mieszkanie Plus ma być dostępnych dla osób o szczególnych potrzebach.Pozostałe lokale mają być natomiast projektowane na zasadzie uniwersalności warunków technicznych oraz możliwości adaptacji mieszkań do zmieniających się potrzeb różnych użytkowników.

reklama reklama

Obecnie lokale mieszkalne w budynkach „bez barier”stanowią niewielki odsetek dostępnego w kraju zasobu, także tego prywatnego. Biorąc pod uwagę ogłoszenia sprzedaży znajdujące się na portalu Otodom.pl mieszkania opowiadające potrzebom osób z niepełnosprawnościami stanowią niewiele ponad 1% wszystkich dostępnych tam ofert. Z tego prawie 70% znajduje się w sześciu największych miastach Polski.Poniżej zaprezentowano wybrane ogłoszenia w tych miastach, uwzględniając podział na rynek nieruchomości deweloperskich, jak i rynek wtórny.

Przykładowe oferty sprzedaży mieszkań przystosowanych dla osób niepełnosprawnych na rynku pierwotnym oraz wtórnym, serwis Otodom.pl, maj 2018

miasto powierzchnia mieszkania liczba pokoi rok budowy cena całkowita mieszkania cena za 1 m2

mieszkania rynek pierwotny Warszawa 54,37 m2 3 2019 402 338 zł 7 400 zł Kraków 54,72m2 3 2020 396 800 zł 7 250 zł Wrocław 50,60 m2 3 2018 339 000 zł 6 700 zł Poznań 51,93 m2 2 2017 260 876 zł 5 024 zł Gdańsk 55,53m2 3 2018 281 000 zł 5 189 zł Łódź 51,99 m2 2 2018 249 522 zł 4 800 zł rynek wtórny Warszawa 58,26 m2 3 2005 420 000 zł 7 209 zł Kraków 55,00 m2 2 2006 405 000 zł 7 364 zł Wrocław 56,00 m2 2 2002 389 000 zł 6 946 zł Poznań 54,10 m2 2 2010 409 000 zł 7 560 zł Gdańsk 56,00 m2 2 2001 325 000 zł 5 804 zł Łódź 58,40 m2 2 2007 320 000 zł 5 479 zł

Opracowanie: Dział Badań i Analiz Grupy Emmerson na podstawie ogłoszeń zamieszczonych w serwisie Otodom.pl

Z wyróżnionych w serwisie Otodom.pl ogłoszeń mieszkań w budynkach, które są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych najwięcej z nich znajdowało się w Krakowie oraz Warszawie (po ok. 20%ogółu ofert określanych przez oferujących mieszkania na portalu Otodom.pl jako przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych).

Te mieszczące się we Wrocławiu stanowiły 13% wszystkich takich lokali, w Gdańsku było ich prawie 6%, a w Poznaniu i Łodzi po ok. 4%. Ze względu na segment rynku, na którym występuje mieszkanie nieco więcej ofert dostępnych było z tzw. „drugiej ręki”, gdzie tym razem jednogłośnie przeważała Warszawa (niemal 40% tego rynku).Jeśli chodzi o nieruchomości deweloperskie najwięcej można było ich znaleźć w Krakowie (30%).

W obecnej sytuacji demograficznej obiektów mieszkalnych spełniających potrzeby osób starszych czy z niepełnosprawnościami jest zbyt mało. Dobrze zatem, że zainteresowanie rządu, mediów i opinii publicznej zostało skierowane na tą kwestię. Jak podkreśla Agata Polińska z serwisu Otodom.pl,istotne jest wspólne działanie rządu, organizacji pozarządowych oraz biznesu dla osiągniecia najlepszych efektów. Zatem likwidacja barier architektonicznych jak, a przede wszystkim budowanie z głową powinno przyświecać nie tylko spółkom państwowym, ale także deweloperom.

Beata Kowalewska, serwis OtoDom.pl

Jarosław Mikołaj Skoczeń, Emmerson .