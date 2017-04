Ceny działek - od czego zależą i ile średnio kosztuje zakup działki pod dom?

Od 50 do 5000 zł za mkw.

Jak zwykle w nieruchomościach, absolutnie najważniejszym parametrem działki gruntu jest lokalizacja. To od niej w zasadniczym stopniu zależy przede wszystkim cena. Najwyżej, co oczywiste, wyceniane są działki w największych miastach z Warszawą na czele, a następnie te zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie metropolii – tłumaczy Jarosław Jędrzyński z portalu RynekPierwotny.pl. Z kolei im dalej od dużego miasta, a więc bliżej tzw. prowincji, ceny są tym bardziej przystępne dla budżetu przeciętnego amatora budowy domu.

Jest to podyktowane oczywiście głównie względami komunikacyjnymi, ale nie mniejszą rolę odgrywa tu sam prestiż lokalizacji, za który zazwyczaj płaci się zasadniczą część ceny. Jeżeli dla Warszawy średnia stawka gruntu pod budowę domu wynosi 800-1000 zł/mkw., to bez większego trudu znajdziemy również oferty w unikatowych lokalizacjach stolicy z nawet kilkukrotnie bardziej wyśrubowanymi cenami, dochodzącymi - bagatela - nawet do 5 tys. zł/mkw. i więcej.

Warszawa ze średnią stawką na rynku gruntów pod budownictwo jednorodzinne w granicach 800 – 1000 zł jest mniej więcej dwukrotnie droższa od pozostałych rodzimych metropolii, takich jak Kraków, Wrocław, Poznań czy Gdańsk. W tych lokalizacjach bez problemu kupimy działkę pod wymarzony domek średnio za 500-600 zł/mkw.

Z kolei w rejonach oddalonych od największych rynków nieruchomościowych kraju, a więc w typowo prowincjonalnych lokalizacjach, działki budowlane wyceniane są średnio od kilkudziesięciu do stu kilkudziesięciu złotych za mkw.

Nie tylko lokalizacja

Sama lokalizacja, choć jest zasadniczym czynnikiem decydującym o atrakcyjności i cenie parceli, to jednak na pewno nie jedynym. Bardzo ważnym elementem jest otoczenie, a więc to wszystko, co znajduje się w bliższym i dalszym sąsiedztwie wpływając na okoliczny klimat i komfort zamieszkiwania. Chodzi przede wszystkim o estetykę i jednorodność zabudowy (pożądana wyłącznie jednorodzinna), sąsiedztwo uciążliwych obiektów (typu warsztaty rzemieślnicze czy samochodowe), czy np. oczyszczalni ścieków bądź hałaśliwych ciągów komunikacyjnych itp. Działkę pod dom jednorodzinny zdecydowanie dyskwalifikuje wartościowo także bezpośrednie sąsiedztwo osiedla czy kilkukondygnacyjnych budynków wielorodzinnych, co zazwyczaj skutecznie redukuje do zera prywatność okolicznych mieszkańców domów jednorodzinnych.