Jak kupić mieszkanie od dewelopera i nie popełnić błędów

Czy deweloper posiada prawomocne pozwolenie na budowę? Jak w przyszłości będzie wyglądać otoczenie inwestycji? Co obejmuje standard deweloperski?

To tylko kilka pytań, które powinniśmy zadać przed zakupem mieszkania na rynku pierwotnym. Chociaż eksperci z branży deweloperskiej podkreślają, że klienci są coraz lepiej przygotowani do rozmów w biurze sprzedaży, nadal wiele informacji umyka naszej uwadze. Warto więc dokładnie przemyśleć wszystkie kwestie, których musimy dokonać przed podpisaniem finalnej umowy. Pozwoli nam to uniknąć błędów, a dodatkowo poczujemy się pewniej na drodze do własnego lokum.

reklama reklama

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Od czego zacząć?

Jeśli nie kupujemy mieszkania za gotówkę, przede wszystkim powinniśmy dowiedzieć się, jaką mamy zdolność kredytową i na jakie lokum będziemy mogli sobie pozwolić. Dzięki temu będziemy w stanie również oszacować, czy w kwocie, którą chcemy przeznaczyć „zmieści się” miejsce w garażu podziemnym czy komórka lokatorska. W tym celu najlepiej będzie odwiedzić bank lub umówić się na spotkanie z pośrednikiem kredytowym. Wielu deweloperów, w tym m.in. RED Real Estate Development w swojej inwestycji Red Park oferuje też bezpłatne konsultacje z doradcą kredytowym. Jakie są pozostałe kroki?

1. Wybierz lokalizację

Pierwszym kryterium wyboru powinno być określenie lokalizacji, w której chcemy zamieszkać. Musimy więc zastanowić się, czy zależy nam na mieszkaniu nieco dalej od centrum, ale w dobrze skomunikowanej dzielnicy w pobliżu terenów zielonych, czy wolelibyśmy mieszkać w sercu miasta, obok wszystkich udogodnień. Warto zapytać też dewelopera jaki jest plan zagospodarowania terenu w pobliżu inwestycji, w której planujemy zakup mieszkania lub sprawdzić Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Może okazać się, że w niedalekiej przyszłości powstanie tu centrum handlowe, szkoła czy przystanek tramwajowy na którym nam zależy.

2. Sprawdź dewelopera

To ważne zwłaszcza przy zakupie mieszkania z rynku pierwotnego. Dobrze jest więc sprawdzić czy realizuje lub zrealizował już inne projekty – da nam to możliwość ocenienia jak wyglądają poprzednie budynki, jaki mają standard i jakość wykończenia. Możemy dowiedzieć się też czy deweloper buduje inwestycje w innych miastach, także poza granicami Polski – będzie to świadczyć o jego doświadczeniu. Warto również sprawdzić czy firma należy do Polskiego Związku Firm Deweloperskich, czy jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego oraz czy otrzymała jakieś nagrody za realizowane projekty. Kolejną ważną kwestią jest weryfikacja, czy deweloper jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym gruntu wybranej nieruchomości oraz czy działka bądź budynek nie są obciążone np. hipoteką, co możemy sprawdzić w księdze wieczystej. W przypadku, gdy firma jest użytkownikiem wieczystym należy liczyć się z ryzykiem wzrostu opłat.

3. Dowiedź się, co kryje się pod pojęciem „stan deweloperski”

Każdy deweloper może inaczej określić stan deweloperski, czyli faktyczny stan, w którym oddaje mieszkanie do użytku. Z kolei od jakości elementów wykończenia takich jak np. rodzaj wind, materiały z których wykonane są okna czy klasa odporności drzwi na włamania może zależeć finalna cena mieszkania. W inwestycji Red Park w Poznaniu deweloper oferuje podwyższony standard deweloperski, czyli m.in. najwyższej jakości dźwiękoszczelne okna, parapety z konglomeratu i szklane balustrady balkonowe.

4. Zapytaj, kiedy budynek zostanie oddany do użytku

W przypadku rynku pierwotnego mieszkania które nabywamy często dopiero są w fazie budowy. Zdarza się, że deweloperzy oferują jednak dodatkowe udogodnienia dla osób kupujących mieszkania w przedsprzedaży – m.in. atrakcyjne harmonogramy płatności, w których niewielką część całej kwoty pokrywamy przy zawarciu umowy deweloperskiej, a pozostałą przy odbiorze mieszkania. Dodatkowo, taka wiedza pozwoli nam zaplanować przeprowadzkę i wszystkie związane z nią formalności. Zwróćmy uwagę też na to, co oznacza „zakończenie budowy” i „pozwolenie na użytkowanie” – zakończona budowa nie oznacza, że możemy od razu wprowadzić się do mieszkania.

5. Dokładnie zapoznaj się z umową od dewelopera

Podpisując umową przedwstępną czy deweloperską powinniśmy zwrócić uwagę na jej treść. Nie każdy z zapisów musi być dla nas zrozumiały, dlatego warto poprosić w biurze sprzedaży o jego doprecyzowanie. Istotne będzie też zapoznanie się z warunkami odstąpienia od umowy czy możliwością reklamacji. To ważne, ponieważ umowa deweloperska chroni nasze interesy – każdy deweloper jest zobowiązany, aby taką umowę dostosować do ogólnie obowiązujących przepisów prawnych.