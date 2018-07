GUS: budownictwo mieszkaniowe w doskonałej formie

GUS podał informację o rynku mieszkań w pierwszych pięciu miesiącach 2018 roku. W tym okresie oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.

Zobacz również: Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego

Według wstępnych danych, w okresie styczeń-maj 2018 r., oddano do użytkowania 69942 mieszkania, tj. o 6,9% więcej niż przed rokiem (kiedy odnotowano wzrost o 5,5%). Lepsze wyniki odnotowali inwestorzy z dwóch dominujących na rynku mieszkaniowym form, tj. deweloperzy, którzy oddali do użytkowania 40227 mieszkań, tj. o 10,4% więcej niż w analogicznym okresie ub. roku (kiedy notowali wzrost o 8,7%) oraz inwestorzy indywidualni z efektem 27882 mieszkania, czyli o 0,6% większym niż w okresie I-V 2017 r. (przed rokiem wzrost o 3,5%). W ramach tych form budownictwa wybudowano łącznie 97,4% ogółu mieszkań oddanych do użytkowania w okresie pięciu miesięcy 2018 r. (z tego deweloperzy – 57,5%, a inwestorzy indywidualni – 39,9% mieszkań). Więcej mieszkań niż przed rokiem oddały do użytkowania również spółdzielnie mieszkaniowe (897 wobec 748), a w budownictwie społecznym czynszowym wybudowano 384 mieszkania (199 przed rokiem), komunalnym 480 mieszkań (wobec 327), zakładowym 72 mieszkania (wobec 15).

reklama reklama

W okresie pięciu miesięcy 2018 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę 109478 mieszkań, tj. o 2,9% więcej niż w analogicznym okresie ub. roku (kiedy notowano wzrost o 37,7%). Pozwolenia na budowę największej liczby mieszkań otrzymali inwestorzy budujący na sprzedaż lub wynajem – 69216 mieszkań oraz inwestorzy indywidualni – 37581 mieszkań. Spółdzielnie mieszkaniowe otrzymały podstawę prawną do rozpoczęcia budowy 649 mieszkań (wobec 744 w roku poprzednim), natomiast pozostali inwestorzy (budownictwo społeczne czynszowe, komunalne i zakładowe) – 2032 mieszkań, tj. o 15,8% więcej niż przed rokiem.

Jeżeli tempo prac w budownictwie mieszkaniowym będzie utrzymane lub nawet wzrośnie to na koniec roku możemy się spodziewać lepszego wyniku, który został odnotowany w 2017 roku . W tym czasie rozpoczęto budowę 205990 mieszkań a oddano do użytku 178258.

Źródło: www.strefynieruchomosci.pl