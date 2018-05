Kuchnia z jadalnią w mieszkaniu

Kuchnie z jadalniami mają sens w większych mieszkaniach, których metraż pozwala na wydzielenie odpowiednio dużego pomieszczenia, by oprócz mebli i sprzętów do gotowania można było swobodnie postawić stół z krzesłami. Jest to praktyczne rozwiązanie, które może przynieść wiele korzyści domownikom.

Podział stref

Podstawowym argumentem przemawiającym za wyborem mieszkania z kuchnią i jadalnią jest jasny podział stref. Mając do dyspozycji pomieszczenie, gdzie możemy zarówno gotować jak i spożywać posiłki, jesteśmy w stanie inaczej zagospodarować pozostałe pokoje. Jest to o tyle ważne, że w razie potrzeby salon może pełnić funkcję kolejnej sypialni lub po prostu być miejscem odpoczynku.

Zachowanie porządku

Kolejnym powodem jest dbanie o czystość, które jest prostsze niż w przypadku aneksów kuchennych. Pryskający tłuszcz nie plami naszych mebli, również zapachy nie roznoszą się i nie wsiąkają w fotele i kanapy, a para unosząca się z gotowanych potraw ma mniejszy wpływ na elektronikę w mieszkaniu.

Spokój i prywatność

Oddzielenie kuchni z jadalnią od reszty pomieszczeń jest dobrym rozwiązaniem nie tylko dla osób wrażliwych na zapachy, ale także na odgłosy gotujących się potraw. Nie każdy kucharz lubi, gdy patrzy mu się na ręce w trakcie przyrządzania posiłków, dlatego oddzielne pomieszczenie jest świetnym rozwiązaniem, gdy chcemy w spokoju coś ugotować.

Takie połączenie można spotkać w mieszkaniach znajdujących się w starszych kamienicach, których tradycyjny układ pomieszczeń faworyzował kuchnię, jako swoiste centrum dowodzenia mieszkaniem.

Źródło: emmerson.pl

