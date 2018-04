Ekokredyt - na co można dostać dopłatę?

Ekokredyt – na czym polega i kto może z niego skorzystać?

Banki coraz częściej oferują kredyty, dzięki którym można sfinansować inwestycje proekologiczne na preferencyjnych zasadach. Dotyczy to zarówno wyposażenia domu w nowoczesne technologie grzewcze, budowy budynku energo-oszczędnego, jak i nawet zakupu samochodu hybrydowego. Dostępnych rozwiązań jest wiele. Korzystać można bowiem z ekopożyczek, kredytów z dotacją czy dofinansowania z miasta lub gminy. Sam Bank Ochrony Środowiska od początku swojej działalności, tj. od 1991r. do końca 2016 r. udzielił „zielonych kredytów” o wartości 18,6 mld zł[1]. Eksperci Związku Firm Pośrednictwa Finansowego radzą, na czym polega tego rodzaju finansowanie.

W ostatnich latach ekotrend stał się coraz mocniej widoczny. Dotyczy on nie tylko mody na zdrową żywność i aktywny tryb życia, ale także odgórnych regulacji, które wpływają m.in. na sposób, w jaki budowane są współczesne domy. Stale zaostrzają się bowiem przepisy i wymogi dotyczące warunków technicznych, a do 2021 r. każdy nowy budynek będzie musiał mieć niemal zerowe zużycie energii[2]. – Budowa domu energooszczędnego wiąże się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii m.in. grzewczych i izolacyjnych, które sprawią, że budynek będzie potrzebował kilkukrotnie mniej energii do ogrzewania. W praktyce oznacza to znaczne oszczędności na rachunkach, ale także wyższe koszty inwestycji. Można zmniejszyć je, zaciągając kredyt ekologiczny z dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Taki ekokredyt z dotacją jest dostępny w wybranych bankach i dotyczy konkretnego celu np. wymiany kotła węglowego na gazowy, instalacji pompy ciepła czy kolektorów słonecznych. Dopłaty wynoszą nawet do 40 proc. inwestycji, ale ich wysokość i dostępność zależy od regionu kraju. Możliwe jest także sfinansowanie z dotacją mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, dzięki czemu obok domu powstaje własna mini elektrownia, która zasila budynek. W dłuższej perspektywie takie rozwiązanie może przynieść znaczne oszczędności, bo redukuje koszty utrzymania domu – mówi Leszek Zięba, ekspert ZFPF, mFinanse.

Ekologiczne zakupy z dopłatą od miasta

W ramach walki ze smogiem dotacje do wymiany pieców oferują także miasta i gminy. Dofinansowanie dotyczy wymiany starych kotłów węglowych na urządzenia nowej generacji, które spełniają unijne normy, jak np. kotły gazowe i elektryczne. – By skorzystać z dopłaty, trzeba wcześniej sprawdzić dostępność programu i jego regulamin na stronie urzędu miasta lub gminy. Możliwe kwoty do uzyskania i terminy składania wniosków różnią się w zależności od regionu. Jeśli planujemy wymianę pieca no nowy, powinniśmy już teraz zainteresować się dopłatą, bo w wielu miastach wkrótce zakończy się nabór wniosków[3] – mówi Michał Krajkowski, ekspert ZFPF, Notus Finanse.