Jaka liczba pokoi pozwoli na komfortowe zamieszkiwanie?

Komu potrzebne jest mieszkanie 5 pokojowe?

Można by powiedzieć, że każdemu, kto tylko ma chęć korzystać z dużej przestrzeni i ponosić koszty związane z jej utrzymaniem. Prawda jest jednak taka, że mogą sobie na nie pozwolić jedynie nieliczni. Wprawdzie cena za mkw. takiego mieszkania jest najczęściej niższa niż za mkw. mieszkania dwupokojowego (z wyjątkiem apartamentów, które należą do osobnej kategorii cenowej, tutaj jednak jest mowa o mieszkaniach w popularnym standardzie), jednak duża powierzchnia powoduje, że całkowity koszt nabycia nieruchomości o pięciu pokojach jest zazwyczaj dość wysoki.

Wśród chętnych na pięciopokojowe mieszkania dominują raczej rodziny niż osoby samotne lub pary. Jest to zrozumiałe, ponieważ to właśnie rodzinie jest potrzebna zazwyczaj duża przestrzeń. Osobie samotnej tak duże mieszkanie nie będzie zazwyczaj konieczne i ciężko jej będzie efektywnie wykorzystać wszystkie pokoje, nawet, jeśli będzie prowadziła na przykład działalność gospodarczą w swoim lokalu. Podobnie rzecz ma się w odniesieniu do pary. Ale już dobrze sytuowana rodzina z dwójką, a nawet z jednym dzieckiem, może mieć wiele powodów, dla których mieszkanie pięciopokojowe uzna za zaspokojenie swoich potrzeb.

Jeżeli na przykład dzieci są nastolatkami różnej płci, a dodatkowo jedno z rodziców pracuje z domu, bardzo łatwo wyobrazić sobie zagospodarowanie wszystkich pięciu pokoi. W omawianej sytuacji, zależnie od metrażu - wszyscy będą prawdopodobnie czuli się swobodnie, jednak nie będzie można powiedzieć, aby pięć pokoi stanowiło dużą rozrzutność przestrzeni.

Rodziny wielodzietne, którym zawsze potrzeba miejsca dla każdego członka rodziny osobno, ale też przestrzeni, gdzie rodzina mogłaby przebywać wspólnie, również znajdują się wśród chętnych na mieszkania o pięciu pokojach. Dużo osób poszukujących wielopokojowych mieszkań ma jednak chęć zmierzyć się z wyzwaniem, jakim jest kupno i urządzenie domu. Dlatego część z tych, którzy mogliby potrzebować dużego, pięciopokojowego mieszkania, decyduje się po prostu na kupno lub budowę domu, uzasadniając to faktem, że i tak potrzebują dużej przestrzeni, a dom uważają za rozwiązanie, które bardziej sprosta ich indywidualnym potrzebom.

Biznesmeni chcą dużych mieszkań

Wśród chętnych na zakup lub wynajęcie mieszkania pięciopokojowego znajdziemy na pewno osoby, które prowadzą działalność gospodarczą i potrzebują w swym mieszkaniu pomieszczenia, które przeznaczą na biuro. Podobnie rzecz się ma w przypadku osób pracujących na etacie i posiadających możliwość świadczenia pracy z domu, a jest to rozwiązanie coraz bardziej popularne. Takim osobom zawsze przyda się osobny pokój, w którym bez przeszkód mogą wykonywać swoje obowiązki zawodowe. Również ci, którzy na przykład prowadzą lekcje czy korepetycje we własnym lokalu mieszkalnym, są zmuszeni wydzielić jeden pokój na działalność zawodową. Jeśli dodatkowo takie osoby posiadają rodzinę, nawet niewielką, łatwo sobie wyobrazić, że dopiero pięciopokojowe mieszkanie zaspokoi ich potrzeby w zakresie przestrzeni życiowej.

„Popyt na mieszkania w popularnym standardzie, gdzie jest pięć i więcej pokoi, nie jest bardzo duży, dlatego deweloperzy budują raczej mieszkania o mniejszej liczbie pomieszczeń. Jednak takie mieszkania również mają swoich nabywców, zwłaszcza jeśli są dobrze usytuowane na mapie miasta, w miejscu dogodnym komunikacyjnie dla całej rodziny, która zamierza tam zamieszkać.” – mówi Agata Polińska z serwisu Otodom.pl. – „Tak się dzieje w większych miastach, jak Warszawa, Kraków, Wrocław. W mniejszych miastach, ludzie potrzebujący mieszkania pięciopokojowego raczej decydują się na budowę domu. Często zresztą nie ma tam oferty z taką liczbą pokoi.”