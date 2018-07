Czy na przydomowe oczko wodne i basen potrzebne jest pozwolenie?

Oczko wodne stanowi bardzo ciekawy element ogrodowego krajobrazu. Jednakże budowa i utrzymanie przydomowego oczka wodnego nie jest łatwe. ,,Zabierając się’’ się za budowę oczka należy zwrócić uwagę przede na jego lokalizację, oświetlenie, otaczającą je roślinność.

Zero formalności

Podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie budowy oczek wodnych jest ustawa Prawo budowlane. Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 15 w/w ustawy budowa przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2 nie wymaga uzyskania pozwolenia.

Definicja oczka wodnego została sprecyzowana przez orzecznictwo. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z dnia 31 maja 2017 r. stwierdził, że definicja oczka wodnego jest spełniona, jeżeli otwarty zbiornik wodny służący rekreacji o lustrze wody nie przekracza 50 m2, przy czym maksymalna powierzchnia lustra wody, nawet dla kilku oczek wodnych, może wynosić 50 m2.

Do 1 stycznia 2017 r. formalnością jaką trzeba było załatwić w związku z budową oczka wodnego i basenu o powierzchni do 50 m 2 była konieczność zgłoszenia budowy do organu administracji architektoniczno-budowlanej (starosta, wojewoda, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego). Od 1 stycznia 2017 r. obowiązek dokonania zgłoszenia budowy przydomowego oczka wodnego o powierzchni do 50 m2 został zniesiony.

Kiedy potrzebne jest pozwolenie?

Z powyższego wynika więc, że pozwolenie na budowę oczka wodnego i basenu jest konieczne jeżeli jego powierzchnia przekracza 50 m2. Nieuzyskanie pozwolenia i dokonanie samowoli budowlanej może skończyć się koniecznością dokonania rozbiórki budowli – tak twierdzi Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 23 lutego 2018 r.

