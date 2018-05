W tym roku odbędzie się czwarta edycja Toyota Off-Road Festival

Źródło: ComplexPR

Land Cruiser Adventure Club już po raz czwarty zaprasza na święto off-roadu w najpiękniejszej części Wielkopolski. Toyota Off-Road Festival to świetna okazja dla posiadaczy i użytkowników aut terenowych Toyoty, aby spotkać się w plenerze i wypróbować samochody oraz porozmawiać o swojej pasji. Jak co roku, bazą festiwalu jest Autodrom 4x4 we Włościejewkach.

Głównym bohaterem tegorocznej edycji imprezy będzie model Hilux, który obchodzi swoje 50. urodziny. Uczestnicy będą mieli okazję wypróbować Hiluxa 8. generacji, a także inne samochody testowe z gamy Toyoty. Organizatorzy przygotowali ponadto terenowe trasy według road-booków, szkolenia na torze off-road i strefę expo, a także rajdy rowerowe, spływy kajakowe, biesiady przy ognisku, strefę dla dzieci, pokazy i prelekcje.

