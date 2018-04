Inspektorzy ITD szkolili ukraińskich funkcjonariuszy służby transportu drogowego

Źródło: GITD

W dniach 15-20 kwietnia 2018 r. inspektorzy z Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego z Białegostoku, Lublina, Bydgoszczy, Radomia oraz Rzeszowa mieli okazję szkolić przedstawicieli UkrTransBezpeki - służby odpowiedzialnej za kontrolę transportu drogowego na Ukrainie.

Formuła szkolenia składała się z części wykładowej oraz części praktycznej. Pierwszą z nich przeprowadzono we Lwowie - była to okazja do wymiany doświadczeń i praktyk dotyczących szeroko rozumianego bezpieczeństwa w ruchu i transporcie drogowym. W części praktycznej inspektorów podzielono na grupy, które udały się do poszczególnych obwodów, w tym lwowskiego, żytomierskiego oraz chmielnickiego, gdzie inspektorzy wspólnie uczestniczyli w działaniach kontrolnych, ukierunkowanych na wykrywanie manipulacji w tachografach, kontrolę dopuszczalnych parametrów pojazdów, analizę czasu pracy oraz kontrolę przewozu towarów niebezpiecznych.

Na zakończenie wspólnych działań szkoleniowo – kontrolnych, strony wyraziły wolę dalszej współpracy, której celem jest dążenie do poprawy bezpieczeństwa w ruchu i transporcie drogowym.

