Policjanci zatrzymali przestępców sprzedających nieistniejące zabytkowe auta

Według śledczych grupa mogła działać od 2015 do 2018 roku na terenie woj. podkarpackiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego. Z zebranego przez policjantów materiału wynika, że podejrzani zawierali umowy dotyczące renowacji zabytkowych samochodów znanych marek, prawdopodobnie nie mając zamiaru wywiązania się z tych umów. Właścicieli aut wprowadzano w błąd co do postępów prac renowacyjnych, prezentując fałszywą dokumentację zdjęciową. Przywłaszczane w ten sposób samochody były sprzedawane.

Oferowano także do sprzedaży zabytkowe samochody, które w rzeczywistości nie istniały. Wszystko wskazuje na to, że pokrzywdzonymi były osoby z terenu Polski, a także innych krajów Unii Europejskiej. W większości przypadków wartość jednego auta przekraczała ponad 150 tys. zł.

Samochody rejestrowano w wyniku poświadczenia nieprawdy w dokumentach przez specjalistów, a same karoserie rejestrowano uzyskując karty ewidencyjne ruchomych zabytków techniki. Przedstawiane do sprzedaży zabytkowe samochody były oferowane kilku nabywcom jednocześnie, a kontrahenci wpłacali znaczne kwoty pieniędzy na ich zakup i renowację. Łącznie straty oszacowano na co najmniej 3,5 mln zł.

W wyniku podjętych działań przeprowadzonych na terenie woj. podkarpackiego, świętokrzyskiego i w Warszawie zatrzymano sześć osób, w tym podejrzanego o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i pięć osób podejrzanych o udział w tej grupie. Wobec 2 z nich zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, a wobec kolejnych zakazy opuszczania kraju i poręczenia majątkowe. Zastosowano również zabezpieczenie majątkowe na rzeczach ruchomych i nieruchomościach należących do podejrzanych, na łączną kwotę ponad miliona złotych. Policjantom udało się odzyskać zabytkowe samochody i części do ich renowacji, na łączną kwotę około 627 tys. zł.

