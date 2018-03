Volvo XC60 zdobyło tytuł "World Car Of TheYear 2018"

Źródło: Volvo

W marcu mniejszy SUV Volvo, model XC40, otrzymał tytuł "Car of the Year" przyznaną podczas targów w Genewie. Teraz Volvo po raz pierwszy zdobyło nagrodę "World Car of the Year". Tytuł ten przypadł modelowi XC60.

Cieszę się, że poniesione przez nas ogromne nakłady inwestycyjne zaczynają się zwracać. Nasze auta wygrały w walce z bardzo silną konkurencją. To najnowsze trofeum przyznane modelowi XC60 udowadnia, że ten samochód łączy w sobie świetny design, nowoczesne funkcje bezpieczeństwa i łączności ze światem. Te cechy przekonują klientów na całym świecie – powiedział Hakan Samuelsson, prezes Volvo Cars.

Zgodnie z tradycją marki Volvo, model XC60 jest najbezpieczniejszym w swojej klasie. W testach Euro NCAP uzyskał najlepsze wyniki spośród wszystkich samochodów przebadanych przez tę instytucję w 2017 roku. Model XC60 jest seryjnie wyposażony z system City Safety, który sprawia, że samochód wykrywa ryzyko kolizji z innymi obiektami na drodze. W sytuacji krytycznej auto samoczynnie hamuje, a nawet podejmuje próbę ominięcia przeszkody. System jest tak zaawansowany, że wykrywa inne pojazdy, pieszych, rowerzystów, a nawet duże zwierzęta.

