Policjanci zatrzymali 16-latka przewożącego młodsze rodzeństwo

Do zdarzenia doszło na terenie gminy Ziębice w województwie dolnośląskim. Policjanci patrolujący drogi zauważyli Seata, którego kierowca nie miał zapiętych pasów. Funkcjonariusze drogówki postanowili zatrzymać samochód, jednak kierowca zignorował sygnały i zaczął uciekać. Mundurowi ruszyli w pościg, jednak trudne warunki na drogach uniemożliwiały gwałtowne manewry. W pewnej chwili uciekający spróbował wjechać na drogę polną i tam utknął w śniegu. Policjanci dobiegli do samochodu i zatrzymali kierowcę, którym okazał się 16-latek. Co więcej, w aucie znajdowało się także młodsze rodzeństwo zatrzymanego, 9-letni chłopiec i 13-letnia dziewczyna.

W momencie zatrzymania 16-latka nadjechała matka rodzeństwa i dzieci zostały przekazane pod jej opiekę. Okazało się, że 16-latek jeździł samochodem za zgodą ojca, sami rodzice godzili się na to, by nastolatek woził brata i siostrę. Policjanci o całym zdarzeniu powiadomili sąd rodzinny, który podejmie dalsze decyzje w tej sprawie.