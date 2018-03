Tragiczny wypadek na trasie S3 - kolejny kierowca jechał pod prąd

Źródło: Policja

Do zdarzenia doszło wczoraj w godzinach porannych, na odcinku trasy S3 pomiędzy Międzyrzeczem a Świebodzinem. Na ekspresówce zderzyły się dwa pojazdy. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Renault 67-letni mężczyzna poruszał się pod prąd. Na wysokości 145 kilometra, w pobliżu węzła z autostradą A2, zderzył się czołowo z jadącą prawidłowo Skodą, którą kierowała 37-letnia kobieta. W wyniku zderzenia mężczyzna poniósł śmierć na miejscu, natomiast poszkodowana została zabrana przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe do Szpitala w Gorzowie Wlkp.. Policjanci wraz z prowadzą czynności zmierzające do ustalenia przebiegu zdarzenia.

Uwaga! Jeśli pomylimy zjazdy na drodze ekspresowej lub autostradzie należy kontynuować jazdę do najbliższego zjazdu. Tam można sprawdzić trasę dotarcia do właściwego celu i kontynuować podróż. Zakazane jest zawracanie oraz jazda pod prąd i żadne tłumaczenia typu "Ale ja do tylko przeoczonego zjazdu!" nie usprawiedliwiają takiego zachowania. W przeciwnym razie może dojść do tragedii takiej jak opisana powyżej. Niestety, w ostatnim czasie coraz częściej słyszy się o tego typu zachowaniach, które stwarzają realne zagrożenie dla innych uczestników dróg.

reklama reklama