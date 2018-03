Wiózł 32 dzieci i miał we krwi 1,7 promila alkoholu!

Źródło: Policja

Do zdarzenia doszło 8 marca w Rękawcu. Około godziny 8:30 tomaszowscy policjanci zatrzymali do kontroli drogowej szkolny autobus. Funkcjonariusze przebadali 64-letniego kierowcę pod kątem zawartości alkoholu - okazało się, że zatrzymany miał we krwi 1,7 promila alkoholu. Warto dodać, że wiózł do szkoły 32 małych dzieci. Policjanci udaremnili mu dalszą jazdę i powiadomili władze gminy. Uczniów przejął inny kierowca, który bezpiecznie odstawił dzieci do szkoły.

Nieodpowiedzialny 64-latek trafił do aresztu, a po wytrzeźwieniu zostanie przesłuchany. Grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności, utrata pracy i prawa jazdy.