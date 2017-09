Ryszard Horowitz w wyjątkowym projekcie z Fordem Vignale

W 1982 r. znany fotograf Ryszard Horowitz otrzymał w Detroit nagrodę Gold Caddy za zrealizowanie najlepszej kampanii reklamowej branży samochodowej. Seria zdjęć, spośród których każde to dzieło sztuki nowoczesnej powstała na zlecenie marki Ford w USA. W tym roku mija 35 lat od tego wydarzenia. Z tej okazji Ford Polska postanowił wrócić do współpracy z Ryszardem Horowitzem. Jej efektem będzie wyjątkowa wystawa nowych fotografii artysty, prezentująca modele z linii Vignale, uzupełniona o zdjęcia z nagrodzonej kampanii. Żadne z nich nie było dotąd publikowane w Polsce.

W reklamie samochodowej początku lat 80. rządził prosty schemat. Na zdjęciach uwieczniano pojazdy na neutralnym tle lub po prostu stojące na drodze, czy w miejskiej scenerii. Kompozycja najczęściej była uzupełniona mniejszymi fotografiami prezentującymi walory konkretnego modelu. Koncepcje były proste, bo wykonanie zdjęć samochodów było trudniejsze niż teraz. Lśniące karoserie odbijają światło, a w tamtych czasach nie używało się techniki komputerowej obróbki zdjęć. Dlatego fotografowie unikali trudnych ujęć, stawiając na proste wizje, które ułatwiały im odpowiednie oświetlenie pojazdu.

Backstage sesji Horowitz Ford Vignale Autor: Ford

Początek współpracy Ryszarda Horowitza z Fordem

Ale szefowie koncernu Ford w USA zapragnęli czegoś więcej. Chcieli wyjątkowej kampanii, której zdjęcia wywołałyby emocje u największych motoryzacyjnych ignorantów. Potrzebowali nawiązać współpracę z wizjonerem, artystą który nie boi się wyzwań i z łatwością przełamuje schematy.

Gdy zerknęli na zdjęcia reklamowe biżuterii najsłynniejszych marek i srebra, które były wtedy publikowane w ekskluzywnych magazynach, wybór był prosty. Autorem nowatorskich ujęć był młody, ale już znany w USA fotograf mieszkający w Nowym Jorku. Polak, Ryszard Horowitz. Szefowie koncernu Ford wiedzieli, że skoro artysta daje sobie radę z oświetleniem biżuterii,

czy wyrobów z metali szlachetnych, sfotografowanie samochodu nie będzie dla niego problemem.

Ryszard Horowitz podczas sesji dla Ford USA na początku lat 80.

Ryszard Horowitz miał już wtedy pokaźne CV. Skończył prestiżowy nowojorski Pratt Institute, realizował sesje zdjęciowe, m.in. dla Tiffany, Chloe, przez dwa lata był dyrektorem artystycznym w słynnej agencji reklamowej Grey Advertising realizując zlecenia dla największych światowych marek. Zdążył już zostać wielokrotnie nagrodzony przez wiele liczących się instytucji i stowarzyszeń. Zdobył m.in. nagrodę Gold Medal przyznaną przez Art Directors Club of New York.

Jedno ze zdjęć z nagrodzonej kampanii z lat 80. Powstało bez użycia techniki komputerowej. Autor: Ryszard Horowitz

Zrezygnował ze świetnie płatnej pracy, imponującego biura na Manhattanie i atmosfery znanej z serialu Mad Men, by w 1967 r. otworzyć własne studio fotograficzne – legendarne Ryszard Horowitz Studio.

Zdjęcia Ryszarda Horowitza są efektem nowatorskiego podejścia do koncepcji i ciekawych wizji autora.

Odwaga menadżerów Forda opłaciła się. Zrealizowana przez artystę kampania reklamowa dla Ford USA okazała się ogromnym sukcesem, a autor został uhonorowany w 1982 r. nagrodą Gold Caddy przyznawaną w Detroit za najlepszą kampanię reklamową branży samochodowej.

Horowitz Ford Vignale – wyjątkowa wystawa dokumentująca historię współpracy ikon popkultury

W tym roku Ford Polska postanowił przypomnieć o tej wyjątkowej historii i uczcić jubileusz współpracy z Ryszardem Horowitzem (mija 35 lat od tego wydarzenia) tworząc wyjątkową wystawę. W jej skład wejdą fotografie z kampanii nagrodzonej w 1982 r. oraz zupełnie nowe dzieła, stworzone przez artystę specjalnie na tę okazję. Bohaterami nowych zdjęć będą cztery modele z ekskluzywnej linii Vignale – Mondeo, Kuga, S-Max i Edge.

„Vignale to ekskluzywna wersja Forda, którą wyróżnia design, jakość, dbałość o szczegół. Kwintesencją koncepcji Ford Vignale jest połączenie autentycznego rzemiosła z najnowszymi technologiami. Niemal tymi samymi słowami można scharakteryzować twórczość Ryszarda Horowitza. Dlatego nie mieliśmy wątpliwości, że to właśnie modele serii Vignale powinny wystąpić w najnowszej, jubileuszowej sesji realizowanej przez Ryszarda Horowitza" – powiedział Mariusz Jasiński, dyrektor PR i komunikacji Ford Polska.

Ryszard Horowitz na tle Forda Kuga Vignale Autor: Ford

„Pomysł realizacji sesji, która nawiązywałaby do pamiętnej kampanii, którą zrealizowałem dla Forda w latach 80. bardzo mi się spodobał. To dla mnie sentymentalna podróż do przeszłości. Robiąc fotografie na początku lat 80. nie miałem do dyspozycji komputerów, a do realizacji śmiałych wizji niezbędne było stworzenie rekwizytów. Ciekawe efekty można też osiągnąć bawiąc się perspektywą, ale najistotniejsze było to, że udało mi się stworzyć specjalną technikę nakładania masek. Dzięki temu mogłem stworzyć zaskakujące ujęcia. Dziś, fotografowanie samochodów nie wymaga już tak wielu zabiegów, choć wciąż jest niezwykle interesujące." – podsumował Ryszard Horowitz

Odwiedzenie wystawy Horowitz Ford Vignale to wyjątkowa okazja do obejrzenia zdjęć artysty niepublikowanych dotąd w Polsce. To gratka dla każdego miłośnika sztuki nowoczesnej i fanów motoryzacji. Zarówno marka Ford, jaki i Ryszard Horowitz to dzisiejsze ikony popkultury. Samochody marki Ford oraz prace artysty uznanego za twórcę nowego stylu w fotografii reklamowej występowały na łamach największych magazynów na świecie kreując lifestylowe trendy od kilkudziesięciu lat.

Backstage sesji Horowitz Ford Vignale Autor: Ford

Informacje o wystawie:

Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających w galerii Rabbithole art room, przy ulicy Poznańskiej 15 w Warszawie. Początek wystawy 29 września, zakończenie 15 października. Partnerem technologicznym przedsięwzięcia jest Canon, który dostarczył sprzęt fotograficzny oraz odpowiada za wydruk wystawy.

Ryszard Horowitz na planie najnowszej sesji dla Ford Polska Autor: Ford

O Autorze:

Ryszard Horowitz ur. w 1939 r. Fotograf, artysta i specjalista w dziedzinie zdjęć reklamowych, prekursor cyfrowego przetwarzania fotografii. Mieszka i pracuje w Nowym Jorku. Wymyka się tradycyjnym podziałom na prace komercyjne i artystyczne. Każda jego praca jest sztuką.

W 1959 roku Horowitz wyjechał do Nowego Jorku, gdzie rozpoczął studia w prestiżowym Pratt Institute (na wydziale projektowania i grafiki reklamowej),

W latach 60. (w złotych czasach reklamy) dyrektor artystyczny w Grey Advertising w Nowym Jorku - jednej z największych agencji reklamowych na świecie, założonej w 1917 r. Agencja pojawia się m.in. w wątku znanego serialu Mad Men.

1982 otrzymał nagrodę Gold Caddy w Detroit za najlepszą kampanię reklamową samochodu – zrealizowana dla koncernu FORD. Kampania przełomowa, samochody przedstawione w ujęciach surrealistycznych, czyli wbrew ówcześnie panującym trendom. Zdjęcia tworzone bez użycia techniki komputerowej.

Fotograf otrzymywał wszystkie większe wyróżnienia i nagrody fotograficzne, w tym Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” i tytuł honorowy doktora honoris causa przyznany przez warszawską Akademię Sztuk Pięknych oraz wrocławską Akademię Sztuk Pięknych.

W 1991 roku, podczas otwarcia indywidualnej wystawy Horowitza w Centre de la Photographie w Genewie, oficjalnie uznano go za inicjatora nowego stylu w fotografii reklamowej.

W 2017 roku Ryszard Horowitz dołączył do Galerii Sław Fotografii w Międzynarodowej Galerii Sław i Muzeum Fotografii. Przez ponad 50 lat IPHF była i pozostaje jedyną ogólnoświatową organizacją doceniającą i honorującą osoby mające szczególne wkład w sztukę i naukę o fotografii.

W tym roku mija 50 lat od momentu, w którym Ryszard Horowitz otworzył własne studio. Jest aktywny zawodowo, organizuje swoje wystawy, zasiada w jury wielu konkursów fotograficznych.

