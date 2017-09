Volvo Gdynia Sailing Days – największe regaty w Polsce

Volvo Gdynia Sailing Days to największe regaty w Polsce i drugie, co do wielkości w basenie Morza Bałtyckiego. To nie pojedyncze zawody, ale prawdziwy festiwal sportowy, który ma na celu przybliżyć różne klasy oraz pokazać wartości i całe spektrum możliwości, jakie daje żeglarstwo. W Gdyni rywalizowały dzieci, profesjonalni zawodnicy, byli i przyszli olimpijczycy oraz starsi i niepełnosprawni żeglarze.

Tegoroczną rywalizację w klasie 505 zdominowali Agnieszka Skrzypulec (mistrzyni świata w klasie 470) i Holger Jess – wygrywając aż dziewięć wyścigów.

Podsumowanie 18 edycji Volvo Gdynia Sailing Days 2017 Autor: Arek Uriasz

Kolejne miejsca w gronie 34. załóg z sześciu państw zajęli: Przemysław Zagórski i Michał Olko (YK Stal Gdynia) oraz Dominik Ostrowski i Jakub Folczak (SWOS Warszawa). W Pucharze VGSD rywalizowali także przedstawiciele starej olimpijskiej klasy Latający Holender. Po dziewięciu wyścigach, z których sześć zakończyło się ich zwycięstwem, najlepsi okazali się Jacek Tyszkiewicz i Adrian Górka. Reprezentanci YKP Warszawa oraz UKS FIR Warszawa wyprzedzili Macieja Rokosza i Tomasza Kledzika (Spójnia Warszawa/SRK Latający Holender) oraz Zbigniewa Filipiaka i Piotra Lisieckiego (ŻMKS Orlę Szczecinek).

Podsumowanie 18 edycji Volvo Gdynia Sailing Days 2017 Autor: Andrzej Porzeziński

Volvo ma w genach żeglarstwo

Chyba nie ma drugiej marki samochodów, która tak mocno kojarzyłaby się z żeglarstwem jak Volvo. Pierwsze modele, które zjechały z taśm produkcyjnych firmy Volvo, miały w sobie żeglarski komponent. I to komponent nie byle jaki, będący sercem każdego samochodu – silnik firmy Penta produkującej zaburtowe jednostki napędowe. Zresztą silniki tej marki są montowane w jachtach startujących w Volvo Ocen Race, choć Volvo Cars stosuje w swoich samochodach wyłącznie silniki własnej konstrukcji.

W 2001 roku firma Volvo przejęła jeden z najważniejszych wyścigów oceanicznych na świecie, które od tego czasu są rozgrywane, jako Volvo Ocean Race. Te zawody to nie zwykłe regaty, ale 9-ciomięsięczne mordercze zmaganie z żywiołem tylko dla morskich wojowników. W tym roku w październiku ruszy kolejna edycja wyścigu, a jej start ulokowano w Alicante.

Volvo wspiera żeglarstwo nie tylko na szczeblu międzynarodowym. Od wielu lat firma współpracuje z Polskim Związkiem Żeglarskim i zaangażowana jest w Program Volvo Youth Sailing Team. Ma on charakter prospołeczny i stawia sobie za cel zainteresowanie żeglarstwem jak największej liczby dzieci i młodzieży. Wspiera także rozwój młodych polskich żeglarzy, którzy, miejmy nadzieję, staną kiedyś dumnie na olimpijskim podium.

Zakończoną właśnie, 18. edycję Volvo Gdynia Sailing Days bez wątpienia można zaliczyć do bardzo udanych. Cieszy fakt, że z roku na rok regaty trwają coraz dłużej i ściągają coraz większe rzesze ludzi, którzy nie tylko obserwują zmagania żeglarzy, ale sami również wyruszają w morze, by przeżyć przygodę na wodzie. A jeśli przegapiliście Państwo tę imprezę, nasze zdjęcia przybliżą Państwu jej klimat.

