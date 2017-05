Wyruszył program 50plus

Kampania kuponowa w bankomatach Euronet, jest jednym z elementów akcji mfind „50plus”, która jest skierowana do wszystkich kierowców. Celem firmy jest uświadomienie kierowcom oszczędności, jakie daje porównywanie ofert wielu ubezpieczycieli przy zakupie polis komunikacyjnych.

– Kierowcy zazwyczaj przepłacają za OC. Różnice w cenach między ubezpieczycielami są dość duże, a w ostatnich miesiącach koszty tych polis jeszcze wzrosły o ponad 50%. Nasze przyzwyczajenia, jak np. korzystanie latami tylko z jednego towarzystwa ubezpieczeniowego, sprawiają, że może nas spotkać niemiła niespodzianka. Zawsze lepiej porównać oferty, zwłaszcza że polisa OC ma taki sam zakres we wszystkich towarzystwach – tłumaczy Bartosz Salwiński, członek zarządu mfind.pl

Akcja obejmie 370 bankomatów Euronet

Partnerem akcji jest sieć bankomatów Euronet. Mfind ma dla wszystkich, którzy pobiorą potwierdzenie transakcji z jednego z 370 bankomatów na stacjach benzynowych w całej Polsce, specjalny kupon z kodem. Da on kierowcy dodatkowe 50 zł po tym, jak porówna oferty polis i kupi jedną z nich na stronie mfind.pl/50plus, a następnie odpowie na jedno proste pytanie konkursowe.

Mfind jest jedną z największych w kraju porównywarek ubezpieczeń. Miesięcznie odwiedza ją 320 tysięcy unikalnych użytkowników.

Ubezpieczeniowa świadomość Polaków rośnie

Coraz chętniej kupujemy przez internet, a to oznacza, że wiemy, jak ważne jest porównywanie cen. Nowoczesne narzędzia internetowe bardzo nam to ułatwiają – podkreśla Bartłomiej Roszkowski, prezes mfind. – W ciągu ostatnich miesięcy gwałtownie wzrosła liczba zapytań o ubezpieczenia komunikacyjne w popularnych przeglądarkach. To skłoniło nas do podjęcia szerszej akcji i przekonania tych, którzy jeszcze nie znają naszego narzędzia do tego, by je wypróbować. Internauci dokonują już ponad 37 tysięcy kalkulacji miesięcznie. Klienci doceniają nas za poziom obsługi i fakt, że w każdej chwili można się skontaktować z naszym call center. W ubiegłym roku dostaliśmy Ekomersa za poziom obsługi w internecie – dodaje prezes mfind.pl

W ramach akcji, mfind planuje kilka odsłon i współdziałanie z dużymi partnerami. – Na razie działania zaplanowane są do końca roku, ale nic nie stoi na przeszkodzie, byśmy przedłużyli akcję. Chcemy po prostu być tam, gdzie są kierowcy, gdzie tankują, pobierają pieniądze, robią zakupy lub dowiadują się czegoś ciekawego o motoryzacji. W takich kojarzących się z samochodami miejscach będziemy przypominać o obowiązkowym ubezpieczeniu i możliwości porównania cen. Po to, by kierowca kupił jak najlepsze ubezpieczenie – mówi Roszkowski.