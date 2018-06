Akcja serwisowa Toyoty Auris i Corolla - prawie 2,5 tys. samochodów do naprawy

Trwa akcja serwisowa Toyoty Auris i Corolla - prawie 2,5 tys. samochodów musi trafić do naprawy. Przedsiębiorca Toyota Motor Poland Company Limited powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że niektóre samochody marki Toyota modele: Auris, wyprodukowane w Japonii, Turcji i Wielkiej Brytanii od 04.10.2006 r. do 28.09.2012 r. oraz Corolla, wyprodukowane w Japonii, i Republice Południowej Afryki od 27.10.2006 r. do 26.02.2013 r., mają poważne wady dotyczące poduszek powietrznych. Koniecznie sprawdź czy nie chodzi o twoje auto!