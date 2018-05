Mitsubishi pochwaliło się wynikami finansowymi za ubiegły rok fiskalny

Osamu Masuko, prezes i dyrektor zarządzający Mitsubishi Motors, powiedział - „W roku fiskalnym 2017, pierwszym roku planu średnioterminowego (MTP), udało nam się dobrze rozpocząć ten okres, osiągając wyniki, które pozwoliły nam skorygować w górę nasze cele w trakcie roku. Uważam też, że udane wprowadzenie na rynek naszych nowych produktów, Xpander i Eclipse Cross, jest bardzo motywujące.”

Mitsubishi Motors ogłosiło wzrost przychodów netto o 15% do 2,19 biliona jenów w roku fiskalnym 2017 w stosunku do roku poprzedniego. Zysk operacyjny wzrósł do 98,2 miliarda jenów, przy marży operacyjnej 4,5%, w porównaniu do straty operacyjnej w wysokości 5,1 miliarda jenów w tym samym okresie roku fiskalnego 2016. Firma wygenerowała zysk netto w wysokości 107,6 miliarda jenów za ostatni okres 12 miesięcy, odwracając stratę netto w wysokości 198,5 miliarda jenów w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Globalna wielkość sprzedaży samochodów w roku fiskalnym 2017 wzrosła o 19% rok do roku do 1 101 000 egzemplarzy. Sprzedaż w regionie ASEAN wzrosła o 33% do 275 000 egzemplarzy, ze względu na duży popyt na pick-upy w Tajlandii i sukces nowego Xpandera, który w Indonezji został wprowadzony na rynek we wrześniu. W Chinach sprzedaż wzrosła o 55% rok do roku, do 136 000 sztuk, z powodu popytu na produkowanego lokalnie Outlandera. Sprzedaż w Japonii wzrosła o 23% rok do roku, osiągając 98 000 sztuk. Wzrost ten był napędzany przez sprzedaż samochodów z segmentu Kei, w tym "eK Wagon" i "eK Space", a także Delica D: 5 i innych samochodów serii "Active Gear".

Mitsubishi Xpander jest częścią produktowej ofensywy Mitsubishi Motors, w której uczestniczy również kompaktowy SUV Eclipse Cross. Sprzedaż nowego kompaktowego SUV Eclipse Cross rozpoczęła się w ubiegłym roku w Europie, a następnie zaprezentowano ten model na innych ważnych rynkach włącznie z z Oceanią, Ameryką Północną i Japonią.

MMC prognozuje, że globalna wielkość sprzedaży w roku fiskalnym 2018 wzrośnie o 14% rok do roku do 1 250 000 egzemplarzy. Eclipse Cross i Xpander, przedstawione w ubiegłym roku fiskalnym, powinny przyczynić się do oczekiwanego wzrostu sprzedaży w całym roku fiskalnym 2018. Prognoza finansowa MMC na rok fiskalny 2018 jest następująca: przewiduje się, że sprzedaż netto wzrośnie o 9% rok do roku do, 2,4 biliona jenów. W oparciu o prognozy kursu walutowego, które odzwierciedlają mniej sprzyjające otoczenie rynkowe niż w ubiegłym roku, MMC spodziewa się osiągnąć zysk operacyjny w wysokości 110 mld jenów, przy marży operacyjnej 4,6%. Oczekuje się, że zysk netto wyniesie 110 miliardów jenów.

Źródło: Mitsubishi