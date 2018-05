Dwa miliony Fiatów 500 wyjechało z tyskiego zakładu FCA

Źródło: Fiat

Z linii produkcyjnej zakładów Fiat Chrysler Automobiles w Tychach zjechał w czwartek (10 maja 2018 roku) 2-milionowy samochód z rodziny Fiata 500. Jest to Fiat 500 SS Spring Collezione, przeznaczony na rynek włoski. Słynna „pięćsetka" produkowana jest w tyskiej fabryce od 2007 roku i cieszy się popularnością na wielu rynkach europejskich i światowych. Tyskie zakłady wyprodukowały w 2017 roku ponad 200 tys. egzemplarzy modelu 500, w tym 179 tys. Fiatów 500 oraz 22 tys. sztuk Abartha 500. Dziennie z linii produkcyjnej zakładu FCA Poland zjeżdża ponad 1000 samochodów.

Od momentu rozpoczęcia produkcji modelu 500 samochody z Tychów znalazły odbiorców w 100 krajach świata. Największą liczbę pojazdów z rodziny Fiata 500 z Polski wyeksportowano do Włoch, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Hiszpanii i Holandii oraz do dalekiej Japonii. Produkowane w Polsce Fiaty 500 trafiły również na takie rynki, jak Chiny, Wietnam i Algieria. Warto dodać, że w ubiegłym roku "pięćsetka" obchodziła 60. urodziny.

Aż 99 proc. pojazdów z Tychów trafiło na eksport. Między innymi dzięki temu FCA Poland zajmuje drugie miejsce na liście największych eksporterów w Polsce, a pierwsze miejsce w eksporcie sektora automotive. Wartość eksportu FCA Poland od początku produkcji modelu 500 sięgnęła ponad 63,5 mld zł. Fakt, że 80% wszystkich egzemplarzy jest sprzedawanych poza rynkiem włoskim, oznacza, że „pięćsetka" jest najbardziej globalnym spośród wszystkich modeli Fiata.

Jednym z powodów światowego sukcesu Fiata 500 jest jego ciągła ewolucja poprzez nowe interpretacje, do których należą między innymi serie specjalne, takie jak „500C by Gucci", „500 by Diesel" czy wreszcie „500 Riva" - inspirowana marką luksusowych jachtów i nazywana „the smallest yacht in the world". Ogółem dotychczas zaprezentowano aż 30 serii specjalnych. Najnowszą serią roku 2018 jest Fiat Collezione z dwukolorowym nadwoziem „Primavera".

Historia fabryki w Tychach

Dokładnie 18 września 1975 roku z nowo zainstalowanych linii produkcyjnych tyskiego zakładu FCA Poland (wówczas noszącego nazwę Zakładu nr 2 FSM) zjechały pierwsze samochody. Były to oczywiście Fiaty 126p - model, który szybko uzyskał przydomek „Maluch", a obecnie jest dla Polaków samochodem kultowym. W Tychach i w Bielsku-Białej przez 27 lat (1973-2000) wyprodukowano w sumie 3 318 674 szt. tego popularnego samochodu, który zmotoryzował polskie społeczeństwo. Uzyskane od koncernu Fiat know-how na produkcję komponentów umożliwiło unowocześnienie ówczesnego polskiego przemysłu - m.in. metalurgicznego, chemicznego i elektrotechnicznego.

W 1991 roku uruchomiono w Tychach produkcję Fiata Cinquecento, a w grudniu 1997 roku pojawił się na taśmie produkcyjnej kolejny model - nowy Fiat Seicento. Od 1996 do 2000 roku w Tychach prowadzono montaż w systemie SKD modeli Punto, Bravo/Brava, Marea, Ducato, a nawet Iveco. W latach 2000-2004 produkowano również Fiaty Uno, Siena i Palio Weekend. Ponadto koncern Ford w latach 2008-2016 zlecał tyskiej fabryce produkcję swojego modelu KA. Najbardziej dynamiczny rozwój zakładu związany jest z produkcją Fiata Pandy w latach 2003-2012. Samochód przypadł do gustu klientom i od razu zdobył prestiżowy tytuł „Car of The Year 2004". Ten popularny model pracownicy tyskiego zakładu wyprodukowali w liczbie 2 168 491 sztuk.

Doceniając zaangażowanie pracowników oraz wyniki osiągane przez kierownictwo zakładu, władze koncernu postanowiły ulokować w 2007 roku w Tychach produkcję kolejnego nowego modelu - Fiata 500. Dokładnie 50 lat po premierze bardzo popularnej „pięćsetki" we Włoszech, który to samochód zmotoryzował Włochów, w Tychach ruszyła seryjna produkcja tego jedynego w swoim rodzaju modelu. Po ten samochód klienci na wszystkich rynkach ustawili się w kolejkach, a dziennikarze po raz kolejny najwyżej ocenili właśnie nowego Fiata, przyznając „pięćsetce" tytuł „Car of The Year 2008".

W 2008 roku w Tychach rozpoczęto także wytwarzanie modelu Abarth 500, a od grudnia 2010 roku pracownicy tyskiego zakładu produkowali kolejny model samochodu - Lancię Ypsilon.

FCA Poland jest największym producentem samochodów w Polsce: w 2017 roku wyprodukował 263 tys. aut i jest największym eksporterem w branży motoryzacyjnej w Polsce.

Sukcesy fabryki w Tychach są możliwe dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod zarządzania procesami produkcyjnymi i wielu latom systematycznej pracy w obszarze jakości. Tyski zakład FCA Poland - jako jedna z niewielu wśród 159 fabryk FCA na świecie - został nagrodzony złotym medalem WCM (WORLD CLASS MANUFACTURING), co oznacza, iż jest on doskonale dostosowany do najwyższych jakościowych standardów w światowym przemyśle.

