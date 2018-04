Od września samochody z silnikami benzynowymi będą miały obowiązkowy filtr GPF

Filtr cząstek stałych w silnikach wysokoprężnych redukuje poziom wytwarzania sadzy i popiołu. Rozwiązanie wymuszone przez coraz ostrzejsze normy spalin na terenie Unii Europejskiej, staje się dla kierowców źródłem samych problemów. Filtr notorycznie się zapycha w jeździe miejskiej i podwyższa koszty eksploatacji – wymiana takiego filtra to nawet kilka tysięcy złotych.

Dotychczas montowany wyłącznie w dieslach, od września tego roku pojawi się także w silnikach benzynowych pod nazwą GPF. Już od września 2017 roku żaden silnik benzynowy z bezpośrednim wtryskiem paliwa nie może dostać homologacji bez posiadania filtra GPF, a od września 2018 roku będzie to dotyczyć już wszystkich silników benzynowych. To poważna zmiana. Spadek sprzedaży samochodów z silnikami wysokoprężnymi spowodowanymi był coraz większym skomplikowaniem konstrukcji, w tym właśnie montażem filtra cząstek stałych i zbiornika na płyn AdBlue. Wybieranie prostszego silnika benzynowego było bezpieczniejszym wyborem. Obecnie, eksploatacja samochodu z filtrem GPF może być równie droga.

Widząc plagę wycinania filtrów cząstek stałych DPF w naszym kraju, z nowym filtrem GPF będzie podobnie. Wycięcie to prostsze i tańsze rozwiązanie, bez ryzyka powrotu usterki. Nawet na przeglądach technicznych nikt na to nie zwraca uwagi, co jest nie do pomyślenia w Europie Zachodniej. Podjęcie decyzji o montażu nowego filtra cząstek stałych spowodowany jest chęcią ochrony środowiska. Aby uwiarygodnić podawane średnie zużycie paliwa, rok temu zmieniły się standardy pomiarów zużycia paliwa z NEDC do WLTP.

Jak zwykle bywa w takich sytuacjach, za nowe pomysły pro środowiskowe Unii Europejskiej zapłacą konsumenci. Ceny nowych samochodów z silnikami benzynowymi będą wyższe. Otovprzykładowe modele, w których nowy filtr GPF montowany jest już dziś:

- 1.5 TSI Grupy Volkswagena (VW Golf)

- 1.2 PureTech PSA (Peugeot 308)

- 1.3 Mercedesa (Nowa Klasa A)