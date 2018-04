Nowy Jeep Grand Cherokee Trackhawk - cena w Polsce

Źródło: Jeep

Jeep Grand Cherokee Trackhawk to samochód, który z logicznego punktu widzenia nie powinien mieć racji bytu, na szczęście na świecie nie wszystko jest logiczne. Ktoś w koncernie FCA uznał, że wpakowanie pod maskę dużego SUV-a wspomaganego kompresorem silnika V8 o pojemności 6.2 litra będzie świetnym rozwiązaniem, a efekt tej decyzji widzimy teraz na zdjęciach. Grand Cherokee Trackhawk oddaje do dyspozycji kierowcy aż 707 KM i 875 Nm, a dzięki automatycznej skrzyni biegów i napędowi na wszystkie koła jest w stanie rozpędzić się od 0 do 100 km/h w zaledwie 3,7 s. Warto dodać, że ten wóz waży ponad 2,4 tony! O skuteczne wytracanie prędkości dba układ hamulcowy Brembo z tarczami hamulcowymi o średnicy 40 cm na osi przedniej i 35 cm na osi tylnej oraz sześciotłoczkowymi, lakierowanymi na żółto zaciskami.

Jeep Grand Cherokee Trackhawk - cena w Polsce

Jeep Grand Cherokee Trackhawk został wyceniony na 530 tys. zł. Warto dodać, że Grand Cherokee w podstawowej, zupełnie niesportowej konfiguracji kosztuje 236 600 zł, natomiast wersja SRT z "zaledwie" 468-konnym silnikiem V8 kosztuje minimum 375 700 zł.