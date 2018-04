Nowy Jaguar I-Pace - cena w Polsce

Źródło: Jaguar

Jaguar I-Pace to pierwszy w pełni elektryczny samochód tej marki. W wykonanym z aluminium i przystosowanym specjalnie do potrzeb pojazdu elektrycznego nadwoziu wykorzystano technologię nitowania i klejenia, która zapewnia lekkość i sztywność konstrukcji. Warto dodać, że współczynnik oporu powietrza wynosi 0,29 Cx, a o odpowiedni poziom chłodzenia i korzystne własności aerodynamiczne dbają aktywne przesłony wlotu powietrza otwierają się, kiedy konieczne jest schłodzenie podzespołów. Akumulatory umieszczono centralnie, pomiędzy osiami oraz możliwie jak najniżej. Takie rozwiązania zapewnia idealny rozkład masy (50:50) oraz sprawia, że środek ciężkości znajduje się bardzo nisko.

Jaguar zapewnia, że choć I-Pace plasuje się segmencie SUV-ów średniej wielkości, to dzięki przesuniętej ku przodowi kabinie oraz elektrycznemu zespołowi napędowemu ilość miejsca we wnętrzu "elektryka" jest porównywalna z dużymi SUV-ami. Bagażnik ma pojemność 656 litrów. I-Pace jest pierwszym modelem Jaguara, w którym zastosowano pokładowy system informacji i rozrywki o nazwie Touch Pro Duo, który w założeniu ma być niezwykle intuicyjny w obsłudze. Nowy system nawigacji dostosowany do potrzeb samochodu elektrycznego uwzględnia topografię trasy, a także informacje zebrane podczas wcześniejszych podróży, takie jak styl jazdy kierowcy, by dokładnie wyliczyć zasięg oraz stan naładowania baterii. Samochód będzie również współpracował w aplikacją Amazon Alexa. Dzięki temu użytkownicy korzystający z urządzeń obsługujących system Alexa będą mogli zapytać o informacje pochodzące z aplikacji Jaguar InControl, dotyczące np. zamknięcia drzwi lub poziomu naładowania baterii.

Nowy Jaguar I-Pace został wyposażony w dwa silniki elektryczne (po jednym na każdą oś), dysponujące łącznie 400 KM i 696 Nm. Dzięki temu auto przyspiesza od 0 do 100 km/h w 4,8 s. Brytyjski SUV ma baterie o pojemności 90 kWh, co przekłada się na zasięg na poziomie 480 km. Korzystając z szybkiej ładowarki prądu stałego (o mocy 100 kW), właściciele będą mogli naładować akumulatory od 0 do 80% w 40 minut. Naścienna, domowa ładowarka prądu zmiennego (7 kW) pozwoli na uzyskanie takiego samego zasięgu w nieco ponad dziesięć godzin. Po podłączeniu do źródła zasilania, Jaguar I-Pace automatycznie zwiększy (lub obniży) temperaturę akumulatorów tak, aby zmaksymalizować zasięg przed wyruszeniem w trasę.

Pierwsze modele Jaguara I-Pace trafią na polski rynek jeszcze przed wakacjami 2018 roku i będą dostępne w wersjach S, SE, HSE oraz limitowanej First Edition. Ceny Jaguara I-Pace startują od 354 900 zł.

Jaguar I-Pace - cennik