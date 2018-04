Firma Solaris idzie pod młotek

To zaskakująca wiadomość, ponieważ firma Solaris obecnie dostarcza autobusy do wielu krajów na świecie (są obecne w 32 krajach na czterech kontynentach) i jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich marek poza granicami naszego kraju, zaś ubiegły rok był dla przedsiębiorstwa rekordowy pod względem sprzedanych pojazdów i obrotów finansowych. Autobusy powstające w Bolechowie obok Poznania skutecznie konkurują (i wygrywają) z produktami takich marek, jak np. Mercedes i Man. Ponadto Solaris jest jednym z czołowych producentów w tym segmencie, a w gamie modeli polskiej firmy znajdują się także nowoczesne autobusy hybrydowe i elektryczne. Wszystko wskazuje jednak na to, że firma obecnie należąca do rodziny Olszewskich niebawem zmieni właścicieli.

Nieoficjalnie mówi się, że za decyzją rodziny Olszewskich stoją powody osobiste, a nie a nie perspektywy dla rozwoju rynku autobusów elektrycznych. Autobusy elektryczne mają przed sobą świetlaną przyszłość, ponieważ z roku na rok stają się coraz popularniejsze i są coraz częściej wybierane przez klientów. Jeśli Olszewscy faktycznie zdecydują się na sprzedaż swojej firmy, to chętnych na jej zakup nie brakuje. Mówi się o inwestorach z Turcji i Chin, ale także rządowy Polski Fundusz Rozwoju może być zainteresowany nabyciem 20-30% udziałów w przedsiębiorstwie. Co ciekawe, rywale Solarisa, Mercedes i Man, prawdopodobnie nie są zainteresowani zakupem Solarisa.

reklama reklama

O tym, czy firma Solaris zmieni właściciela, zapewne przekonamy się jeszcze w tym roku.