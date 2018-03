Nowy Mercedes-Benz Klasy A – cena w Polsce

Źródło: Mercedes

Do wyboru są na razie dwa silniki – dwa benzynowe i jeden diesel. Cennik otwiera A 200 z silnikiem benzynowym o mocy 163 KM (przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 8,2 s) za 123 200 zł. Mocniejsza wersja benzynowa A 250 z silnikiem o pojemności 2 litrów i mocy 224 KM (przyspieszenie od 0 do 100 Km/h w 6,2 s) kosztuje od 142 400 zł. Oszczędniejsza odmiana wysokoprężna A 180d to koszt od 126 100 zł – w zamian otrzymujemy silnik 1.5 o mocy 116 KM (przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 10,5 s). Według deklaracji producenta, średnie zużycie paliwa na 100 km jedynego na razie w ofercie diesla nie będzie przekraczać 4,5 l.

W wersjach A 180d i A 250 standardowo montowana jest automatyczna skrzynia biegów 7G-DCT. W podstawowej wersji benzynowej 7-biegowy „automat” wymaga dopłaty 9000 zł – standardem jest 6-biegowa skrzynia manualna. Każdy nowy Mercedes-Benz Klasy A posiada m.in. tempomat, światła do jazdy dziennej LED, kamerę cofania, aluminiowe obręcze kół oraz czujnik deszczu. Wybór dodatków jest duży. W zimowe poranki przyda się np. podgrzewane koło kierownicy za 1644 zł.

W porównaniu do konkurencji, cena nie jest okazyjna. Za podstawowe BMW serii 1 (120i) z 2-litrowym silnikiem benzynowym o ponad 20 KM większej mocy, zapłacimy zaledwie o 700 zł drożej. Audi A3 Sportback 1.5 TFSI o mocy 150 KM kosztuje w salonie od 108 300 zł. Volvo V40 T4 z mocniejszym silnikiem o mocy 190 KM i „automatem” to koszt od 114 900 zł.