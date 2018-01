Kolejne nieoznakowane BMW trafiło do policji

Źródło: Policja

Pierwsze egzemplarze nieoznakowanych BMW trafiły do policji jeszcze w ubiegłym roku. Pod koniec 2017 roku 40 aut zostało przekazanych drogówce, a część z nich trafiła m.in. do Rzeszowa. Wczoraj kolejny radiowóz trafił do podlaskiej Sokółki, zaś kolejne maszyny mają pojawić się niebawem w m.in. Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie.

Nieoznakowane radiowozy to BMW 330i xDrive, wyposażone w 2-litrowe, turbodoładowane silniki benzynowe generujące po 252 KM i 350 Nm. Każde z aut jest wyposażone także w automatyczną skrzynią biegów i napęd na wszystkie koła, dzięki czemu od 0 do 100 km/h przyspiesza w 5,8 s. Ponadto na pokładzie każdego z samochodów znalazł się wideorejestrator Videorapid 2A polskiej firmy Zurad.

reklama reklama

Na flotę 140 nieoznakowanych radiowozów BMW policja przeznaczyła 27 mln zł.