Wyniki kontroli Inspekcji Handlowej– co druga kamizelka odblaskowa nie spełniała wymagań

O wynikach kontroli przeprowadzonej przez Inspekcją Handlową w dziewięciu województwach poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Według raportu w ubiegłym roku pod lupę wzięto odzież ostrzegawczą, akcesoria odblaskowe i ochronniki słuchy, a łącznie skontrolowano 53 produkty. 16 z nich (około 30%) zakwestionowano z powodu negatywnych wyników badań laboratoryjnych, błędów w instrukcjach użytkowania oraz braku deklaracji zgodności potwierdzającej przeprowadzenie przez producenta procedury oceny zgodności.

Użytkowników dróg najbardziej powinna interesować wiadomość, że co druga kamizelka ostrzegawcza zbadana w laboratorium miała zaniżony współczynnik luminancji świetlnej. To oznacza, że nie spełniające wymagań kamizelki nie dawały odpowiedniej widoczności po zmroku, co oczywiście stwarzało zagrożenie dla osób korzystających z nich np. w trakcie zmiany koła lub podczas poruszania się poboczem. Odblaski wypadły znacznie lepiej – nie stwierdzono nieprawidłowości występujących w kamizelkach, jednak kontrolerzy mieli zastrzeżenia co do instrukcji użytkowania tych przedmiotów.

Według UOKiK większość przedsiębiorców dobrowolnie poprawiło niedociągnięcia, zaś w pięciu przypadkach wszczęto postępowanie.

Jak kupować i używać odblasków? Rady UOKiK.

Uważaj na gadżety

Firmy często rozdają akcesoria, które przypominają odblaski. Nie wiadomo jednak, czy mają odpowiednie właściwości, bo nie zostały poddane procedurze oceny zgodności. Potwierdzeniem, że element odblaskowy spełnia wymagania jest znak CE, umieszczany bezpośrednio na odblasku lub na dołączonej etykiecie.

Ważne informacje

Zwróć uwagę, czy na opakowaniu lub etykiecie jest nazwa producenta i typ odblasku (1 – swobodnie wiszący, 2 – do zdejmowania, 3 – przytwierdzany na stałe).

Instrukcja użytkowania

Musi być napisana po polsku. Dowiesz się z niej m.in. jak i gdzie zamocować odblask, jak go prawidłowo używać, w jakich warunkach go nie stosować i jak go przechowywać, aby nie stracił właściwości.

Bądź widoczny

Noś odblask tak, aby oświetlały go reflektory samochodu. Im niżej, tym lepiej. Dzięki temu kierowca wcześniej cię zauważy. Nie zasłaniaj odblasku szalikiem lub torbą. Mocuj elementy odblaskowe od strony ruchu pojazdów. Jeśli zgodnie z przepisami idziesz lewą stroną drogi, noś odblask na prawej ręce lub nodze.

Sprawdzaj stan odblasków

Jeśli naszyta na ubranie lub plecak taśma odblaskowa się wytarła, np. w praniu, wymień ją. Jeśli do odblasku z tworzywa sztucznego dostała się woda, kup nowy, bo stary pod wpływem wilgoci utracił właściwości.

Źródło: UOKiK