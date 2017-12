Akcja serwisowa Mitsubishi – kilka tysięcy egzemplarzy modelu ASX musi trafić do warsztatów

Źródło: Mitsubishi

Mitsubishi powiadomiło Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w 1494 egzemplarzach modelu ASX przy wysokiej temperaturze otoczenia może dojść do niewłaściwego funkcjonowania zamków drzwi. W efekcie drzwi mogą się otworzyć w trakcie jazdy. Ponadto w 3456 ASX-ach może dojść do przegrzania styków przekaźnika głównego zasilania sterownika silnika, co może doprowadzić do wyłączenia jednostki napędowej i brakiem możliwości jej ponownego uruchomienia. Poniżej umieściliśmy listy numerów VIN aut objętych akcją serwisową.

Samochody z wadliwymi zamkami w drzwiach: Lista numerów VIN.

Samochody z wadliwymi przekaźnikami: Lista numerów VIN.

Mitsubishi zadeklarowało, że właściciele samochodów zostaną poinformowani o konieczności zgłoszenia się do serwisu.

Informacji związanych z kampanią serwisową udziela MMC Car Poland Sp. z o.o. (adres: ul. Cybernetyki 10, 02-677 Warszawa, tel. 22 46 31 920).