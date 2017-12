Akcja serwisowa Fiata - w Ducato może dojść do zwarcia w instalacji elektrycznej

Źródło: Fiat

FCA Poland S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej powiadomił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach Fiat Ducato z silnikiem o pojemności 2.3 l, wyprodukowanych we Włoszech, może dojść do uszkodzenia przewodu EGR. Rura wymiennika ciepła może spaść na przewód prądowy alternatora, co może doprowadzić do zwarcia w instalacji elektrycznej i pożaru. W Polsce akcją serwisową objęto 3966 pojazdów. Dokładną listę VIN samochodów można znaleźć tutaj: Lista numerów VIN.

Właściciele samochodów zostaną zaproszeni listownie do Autoryzowanych Stacji Obsługi w celu sprawdzenia i ewentualnej wymiany przewodu EGR.

Informacji związanych z kampanią naprawczą udziela FCA Poland S.A. (adres: ul. Komorowicka 79, 43-300 Bielsko-Biała; tel.: 00 800 342 800 00 lub 33 813 55 10).

